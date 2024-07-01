В Новосибирске зафиксирован высокий рост спроса в сфере грузоперевозок

Эксперты Авито Работы изучили динамику вакансий и средних предлагаемых зарплат для водителей в сфере грузоперевозок. Так, весной 2024 года в Новосибирске спрос работодателей на водителей газели вырос в 6,8 раза (+578%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кандидатам стали предлагать доход на 7% больше, весной текущего года они могли рассчитывать в среднем на 72 856 рублей в месяц за полный рабочий день.

В 2,5 раза за год выросло число предложений о работе для водителей легкового автомобиля (+155%) и в 1,9 раза для водителей-дальнобойщиков (+92%). Средние зарплатные предложения для соискателей на позицию водителя легкового автомобиля составили 64 296 рублей в месяц, а для водителей-дальнобойщиков — достигли 151 016 рублей в месяц. На 77% больше стало вакансий для водителей погрузчика — работодатели повысили средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников, и весной 2024 года они составляли 69 884 рублей в месяц.

Дальнобойщики стали самыми высокооплачиваемыми водителями весной текущего года 151 тысяча рублей (+14%). Второй в списке оказалась вакансия водителя автобуса. Весной этого года соискателям на позицию были готовы предложить в среднем 108 146 рублей в месяц (+36% за год).

В тройку лидеров по зарплатным предложениям для новых сотрудников вошла вакансия водителя самосвала — весной 2024 года кандидатам на позицию предлагали в среднем 104 010 рубля в месяц (+27% за год).

Высокие зарплаты работодатели готовы предложить соискателям на позицию водителя экспедитора — весной 2024 кандидаты могли рассчитывать в среднем на 95 819 рублей в месяц (+23%). ТОП-5 лидеров по зарплатным предложениям замыкает вакансия водителей бульдозера.

Заметим, что рост числа вакансий в некоторой степени совпадает с положительной динамикой спроса на эти виды транспорта. Так, по данным Авито Спецтехники, спрос на новые самосвалы весной 2024 года вырос на 8,6% по сравнению с весной 2023 года, на автобусы – на 36,7%, а на тракторы — на 33%. Интерес же к погрузчикам без наработки увеличился еще более значительно — в 3,3 раза год к году. Спрос на новые тягачи также растет. По оценке Авито Спецтехники, весной этого года он увеличился на 93,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее редакция сообщала о том, что внедорожники обогнали седаны по популярности среди новых авто в Новосибирске.