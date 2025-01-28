Новосибирцы стали чаще покупать сим-карты дистанционно

Рост продаж SIM-карт в 2024, как у мобильных операторов, так и у банков, зафиксировала ИАА TelecomDaily.

Согласно результатам исследования, лидером по количеству удаленных подключений является МТС, на который приходится 31% всех контактов. На втором месте МегаФон с 27%, на третьем – Tele2 (16%), затем Билайн (14%) и MVNO Т-Мобайл (7%).

За прошедший год доля дистанционных продаж SIM-карт возросла на 14%. Среди опрошенных 79% предпочли бы покупать SIM-карту удаленно: 48% выбрали бы курьерскую доставку, а 31% — полностью бесконтактный метод. Только 21% настаивают на покупке в точках продаж.

Наиболее удобным методом удаленной регистрации 65% респондентов считают мобильное приложение оператора, еще 31% – сайт. Исследование показало, что абоненты в среднем пользуются услугами своего оператора более восьми лет, и возможность переноса номера (MNP) не популярна – всего 4% респондентов воспользовались этой услугой. Если бы они приобретали первую SIM-карту, 29% выбрали бы МТС, а 23% Тele2. За Билайн, МегаФон и Ростелеком высказались по 10% опрошенных.