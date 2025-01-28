Школьникам предлагают запустить виртуальный бизнес с нуля и заработать на продажах

Всероссийская олимпиада по предпринимательству ― проект образовательного центра «Алабуга Политех». Она уже не первый год привлекает внимание старшеклассников ― в ней вместо сдачи привычных экзаменов участники занимаются продажей котят.

«А ты купи кота»: в чем будут соревноваться участники олимпиады

Участие в олимпиаде доступно для всех школьников страны с 7 по 11 класс. Игра предлагает взять на себя роль владельца питомника или зоомагазина. Он должен управлять полным циклом: от разведения котят до их продажи. Участникам предстоит учитывать множество факторов, в том числе анализ рыночного спроса и лечение животных. Игра ограничена по времени и ходам, что добавляет напряжения и требует внимательности.

Для начала необходимо пройти заочный отборочный тур, состоящий из обучающих уровней и онлайн-сессий. Эти этапы помогут накопить баллы для очной части, где игра перейдет из виртуального в реальный мир, а участники поделятся на команды и начнут конкурировать ― как настоящие компании.

Решающий этап состоится в конце апреля, так что отбор на олимпиаду все еще ведется. Финалистам придется пройти через все «медные трубы», с которыми сталкиваются бизнесмены в реальной жизни. Так и определится самый предприимчивый школьник России.

Имитация реального рынка

Основная цель любого предпринимателя ― заработать. Поэтому симулятор решили не усложнять какими-то тестами или кейсами. Организаторы заявляют, что на базе простой игры можно выявить предпринимательские способности у детей. Получается имитация реального рынка. Вдобавок участники кредитуются друг у друга, чтобы масштабировать бизнес. Таким образом развеивается миф о том, что кредит — это плохо. Считается, что в бизнесе, чтобы хорошо начать, нужно брать кредиты. В игре можно победить и без них, но вероятность успеха уже снижается.

Судя по отзывам участников, игра для понимания несложная, максимально приближенная к реальности. Симулятор, по словам организаторов, развивает аналитические и коммуникативные способности.

― Я считаю, что Business Cats следует внедрить в образовательный процесс всех школ, чтобы молодежь могла осваивать основы экономики, ―– заявил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Не так давно компьютерная игра вошла в образовательную программу «Финансовая грамотность», аккредитованную Ассоциацией развития финансовой грамотности.

Кроме того, эта бизнес-симуляция масштабируется и сегодня дошла до стран СНГ (Киргизия, Узбекистан). Бизнес-симулятор по финансовой грамотности внедрен в образовательный процесс их школ ― ребята со школьной скамьи обретают навыки предпринимательства.

В конечном итоге Business Cats — это попытка привлечь молодежь к изучению основ финансовой грамотности через игровой формат. Время покажет, насколько эффективным окажется этот подход к образованию и подготовке будущих предпринимателей.

Что там с продавцами?

В России сегодня действительно наблюдается серьезный дефицит кадров, но не продавцов, а рабочих специальностей. В «Алабуга Политех» обучают тем профессиям, которые необходимы российской промышленности. Однако предприятия изменились, инженерам теперь приходится управлять не простым оборудованием, а современными автоматизированными комплексами.

Что еще удивляет: здесь вчерашние школьники учатся и работают одновременно. Такой подход сначала настораживает. Но, с другой стороны, какой студент не подрабатывает во время учебы? Только тут не придется кричать «Свободная касса!». На первом курсе студенты работают два дня в неделю по специальности, три дня обучаются у инженеров-наставников с заводов особой экономической зоны ― и все это только в первой половине дня, а каждый вечер они дополнительно посещают пары в государственном колледже.

Такой подход в образовании позволяет студентам по окончании обучения стать высококвалифицированными и востребованными на рынке труда специалистами, имеющими не только диплом об образовании, но и опыт работы. Да, загруженность серьезная — не для каждого.

Подход необычный, как и сама олимпиада. Победители, занявшие три первых места, получат ценные призы, а также возможность беспрепятственного поступления в «Алабуга Политех» на желаемое направление.

Возраст: 11+