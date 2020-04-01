Новосибирцы стали чаще покупать спорттовары для дома

На фоне самоизоляции россияне стали больше интересоваться приобретением спортивных снарядов и товаров для дома, чтобы поддерживать себя в форме, выяснили аналитики Авито по итогам марта 2020 года. Например, в Новосибирске на 38% вырос спрос на беговые дорожки и эллипсы.

В среднем по России цена беговых дорожек и эллипсоидных тренажеров увеличилась на 1% за последний месяц, однако есть города, где цены резко взлетели (+68% в Уфе, +30% в Новосибирске, +11% в Красноярске).

Самый большой рост спроса за месяц отмечен в Екатеринбурге (+95%), Тольятти (+56%) и Воронеже (+54%). Нужно отметить, что и до начала периода самоизоляции наблюдался рост спроса на такие тренажеры — в целом по России он составил 45% по отношению к марту 2019 года.

Самые доступные кардиотренажеры продаются в Ульяновске, где в среднем они стоят без малого 15 тыс. рублей. Самая высокая средняя цена отмечена в Казани — более 86 тыс. рублей.

Гантели и штанги в среднем по стране подорожали на 2% за последний месяц, однако в ряде крупнейших городов также отмечено более сильное повышение средней цены, в первую очередь в Барнауле (на 34%) и в Уфе (на 30%). Доступнее всего такие товары в Ульяновске (в среднем около 4 тыс. рублей), а дороже всего — в Краснодаре (более 46 тыс. рублей).

Темп роста спроса за последний месяц в целом по России (+38%) превышает среднегодовой — по отношению к марту 2019 интерес потребителей к штангам увеличился на 33%. При этом в трех из крупнейших городов, которые рассматривались в рамках исследования, спрос на гантели и штанги уменьшился за последний месяц. Это Иркутск (-16%), Саратов (-4%) и Новосибирск (-1%). В остальных городах он вырос по отношению к прошлому месяцу, хотя в марте 2019 показатели зачастую были выше. Наиболее сильно интерес к гантелям и штангам растет в Санкт-Петербурге (+108% за месяц) и Москве (+87%), а также в Тюмени (+77%).

За последний месяц по всей стране вырос спрос на несколько категорий спорттоваров для дома. Наиболее сильно (на 38%) увеличился интерес к гантелям и штангам, на 30% популярнее стали коврики для йоги и на 16% — домашние кардиотренажеры (беговые дорожки и эллипсы). При этом по итогам марта 2020 самым доступным товаром для поддержания себя в форме стал коврик для йоги, который в среднем по России стоит чуть больше 1,3 тыс. рублей. Самый дорогой вариант, кардиотренажер, обойдется более чем в 51 тыс. рублей.

При этом гантели и штанги лидируют по абсолютному числу предложений. На втором месте по числу объявлений о продаже — турники.

Фото: pixabay.com, автор- FabianoAdvertising