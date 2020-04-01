Антикризисная поддержка бизнеса

Ключевая проблема, которая возникает в период кризиса, — недостаток информации. «Опора России» решила систематизировать меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также актуализировать их в формате Центра антикризисной поддержки предпринимателей (ЦАПП). В Новосибирской области его возглавила Наталья Пинигина.

В Центре будут предоставляться консультации предпринимателям, желающим получить эти меры. Кроме того, бизнес сможет получить помощь медиаторов при возникновении спорной ситуации с арендодателями, госорганами, надзорными органами, банками, в том числе при оформлении заявки на рефинансирование кредитов, получении льготного займа на выплату зарплаты, выплате налогов, исполнении госконтрактов.

С 1 апреля работает горячая линия 8-800-444-50-74.

К концу недели обещают запустить сайт и чат-боты. Пока информация размещается на сайте «Опоры России». www.oporansk.ru