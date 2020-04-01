Премиального японца не могут догнать два немца

Lexus, BMW, Mercedes—Benz — лидеры рынка новых автомобилей в Новосибирской области в премиальном сегменте. В первые месяцы 2020 года сохранилась итоговая картина рынка прошлого года — премиальный Lexus оказался по-прежнему недосягаем для напористых немцев. Вероятно, ближе к началу мая мы увидим — насколько коронавирус COVID-19 может повлиять на позиции японского бренда, с учетом планов концерна Toyota закрыть в апреле ряд своих предприятий по производству моделей Lexus.

По итогам продаж первых двух месяцев 2020 года в топ-10, по версии аналитического агентства «Автостат», в Новосибирской области лидирует Lexus — с динамикой роста 23,5% (42 шт. в феврале 2020-го и 34 шт. в феврале 2019-го). На втором месте — BMW (+61,9%, 34/21 шт.), на третьем — Mercedes—Benz (+109,1%, 23/11 шт.). По итогам продаж 2019 года в регионе тройка лидеров выглядела абсолютно также: Lexus (1), BMW (2), Mercedes—Benz (3).

На четвертом месте регионального топ-10 — Audi (+50%), на пятом — Land Rover (+83,3%). Далее места в рейтинге распределились так: Porsche, Infiniti, Cadillac, Jaguar, Volvo. В целом, премиум-класс по итогам февраля 2020 года показал в Новосибирской области рост продаж почти на 49% (48,9% — по данным «Автостат»).

Для сравнения: в России по итогам февраля 2020 года лидер продаж — BMW (+22%). Причем, эта баварская марка занимает почти 30% (29%) российского рынка продаж автомобилей премиум-класса. На втором месте — Mercedes-Benz (+3%). На третьем — Audi (+64%). Lexus — на 4 месте (+29%). На пятом — Land Rover (минус 8%). Кроме того, в топ-10 рынка новых автомобилей премиальных марок попали Volvo (+17%), Porsche (+106%), Infiniti (минус 38%), MINI (+34%), Jeep (-29%).

По данным «Автостат», в первые два месяца 2020 года жители России приобрели на 16% больше автомобилей премиум-класса, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото lexus.ru