Вебинар «Промышленность и бизнес. Торговля и бизнес»

Мы входим во вторую «волну» пандемии. Сейчас тот период, когда можно cделать выводы и составить прогнозы на следующий год: что ждет бизнес и к чему готовиться? Будет ли поддержка со стороны правительства Новосибирской области?
Об этом расскажут представители власти 17 ноября с 12:00 до 13:30 (по Новосибирскому времени) на онлайн-встрече «Промышленность и бизнес», «Торговля и бизнес».
Адресная ссылка на онлайн-платформу, где пройдет мероприятие: https://seminar.charisma.ru/razgovor2
Темы встречи:
- Развитие потребительского рынка.
- Действующие меры поддержки малого и среднего бизнеса со стороны Правительства Новосибирской области.
Также вы узнаете ответы на самые важные и актуальные вопросы:
- Как бизнесу и потребителям следует готовиться к волатильности рынка и чувствительности цен?
- Что изменится в покупательских привычках?
- Является ли цена и стоимость первостепенными критериями для потребителя?
- На чем сейчас основан потребительский опыт: на безопасности, доступности?
- Что ожидают клиенты от предлагаемых услуг, товаров? Что становится важным при выборе товара или услуги?
- Какие меры со стороны Правительства Новосибирской области предприняты для поддержки малого и среднего бизнеса?
Участники:
- Васильев Вадим Витальевич — Заместитель министра Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области — начальник управления промышленности и предпринимательства.
- Останин Максим Константинович — Заместитель министра Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области — начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг.
- Руденских Алексей — Генеральный директор компании ООО «Купинское мороженое».
- Касьянова Ирина — Генеральный директор Торгового дома «Басон».
- Васин Андрей — Ресторатор, генеральный директор BlaBlaBar — барно-ресторанного комплекса, соучредитель бара «113», соучредитель сети кафе азиатской кухни «Сайори».
- Бурковская Наталья – Директор по персоналу и организационному развитию ООО «Аскания». Фасилитатор, модератор, бизнес-тренер, эксперт в области управления человеческими ресурсами и организационного развития.
Организатор: Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (Центр «Мой бизнес» Новосибирской области)
Исполнитель проекта: Общество с ограниченной ответственностью Центр «Харизма» Нелли Власовой (Центр бизнес-мастерства Харизма)
Возраст 18+
Фотом предоставлено организаторами
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