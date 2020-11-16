Вебинар «Промышленность и бизнес. Торговля и бизнес»

Мы входим во вторую «волну» пандемии. Сейчас тот период, когда можно cделать выводы и составить прогнозы на следующий год: что ждет бизнес и к чему готовиться? Будет ли поддержка со стороны правительства Новосибирской области?

Об этом расскажут представители власти 17 ноября с 12:00 до 13:30 (по Новосибирскому времени) на онлайн-встрече «Промышленность и бизнес», «Торговля и бизнес».

Адресная ссылка на онлайн-платформу, где пройдет мероприятие: https://seminar.charisma.ru/razgovor2

Темы встречи:

Развитие потребительского рынка.

Действующие меры поддержки малого и среднего бизнеса со стороны Правительства Новосибирской области.

Также вы узнаете ответы на самые важные и актуальные вопросы:

Как бизнесу и потребителям следует готовиться к волатильности рынка и чувствительности цен?

Что изменится в покупательских привычках?

Является ли цена и стоимость первостепенными критериями для потребителя?

На чем сейчас основан потребительский опыт: на безопасности, доступности?

Что ожидают клиенты от предлагаемых услуг, товаров? Что становится важным при выборе товара или услуги?

Какие меры со стороны Правительства Новосибирской области предприняты для поддержки малого и среднего бизнеса?

Участники:

Васильев Вадим Витальевич — Заместитель министра Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области — начальник управления промышленности и предпринимательства. Останин Максим Константинович — Заместитель министра Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области — начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг. Руденских Алексей — Генеральный директор компании ООО «Купинское мороженое». Касьянова Ирина — Генеральный директор Торгового дома «Басон». Васин Андрей — Ресторатор, генеральный директор BlaBlaBar — барно-ресторанного комплекса, соучредитель бара «113», соучредитель сети кафе азиатской кухни «Сайори». Бурковская Наталья – Директор по персоналу и организационному развитию ООО «Аскания». Фасилитатор, модератор, бизнес-тренер, эксперт в области управления человеческими ресурсами и организационного развития.

Организатор: Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (Центр «Мой бизнес» Новосибирской области)

Исполнитель проекта: Общество с ограниченной ответственностью Центр «Харизма» Нелли Власовой (Центр бизнес-мастерства Харизма)

Возраст 18+

Фотом предоставлено организаторами