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Новосибирцы стали чаще страховать свои квартиры

Жители региона заключили на 18% больше договоров страхования имущества физлиз по сравнению с прошлым годом.
  • 10/12/2019, 15:58
insurance

За 9 месяцев 2019 года жители Новосибирской области заключили 294,5 тыс. договоров страхования имущества физлиц (ИФЛ) — на 18% больше, чем за январь-сентябрь 2018 года, сообщили в ООО СК «Сбербанк страхование». Отмечается. что в целом по стране россияне оформили 34,6 млн таких договоров — рост составил 5,2%. Новосибирская область вошла в ТОП-15 регионов по востребованности страхования имущества. Больше всего таких договоров заключили жители Москвы и Подмосковья (56,8% от общего числа), среди лидеров также Санкт-Петербург и Ленобласть, Татарстан, Свердловская область и Краснодарский край.

— В январе – сентябре 2019 года граждане получили более 146 тыс. выплат по страховым случаям с имуществом на общую сумму 6,5 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Средняя выплата по одному страховому случаю увеличилась на 23% до 44,6 тыс. рублей. Сборы по договорам ИФЛ составили 49,5 млрд рублей — на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, — говорится в сообщении пресс-службы.

В компании уточнили, что лидером по количеству заключенных договоров ИФЛ стал Московский регион (столица и область). Здесь оформлено 19,7 млн договоров страхования — 56,8% от общего количества. На втором месте расположился Санкт-Петербург и Ленобласть (953,3 тыс. договоров, 2,8%), на третьем — Татарстан (762,3 тыс., 2,2%). Далее следуют Свердловская область (691,5 тыс., 2%) и Краснодарский край (533,6 тыс., 1,5%). В первую десятку также вошли Нижегородская и Самарская области, Башкортостан, Ростовская область и Пермский край.

Фото: pixabay.com, автор- Tumisu

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