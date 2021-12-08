Новосибирцы стали чаще возвращать товары в интернет-магазины

По данным пресс-службы «Почта России», за такой же период прошлого года по упрощенной схеме обратно к продавцу отправились около 3 300 покупок.

С услугой «Легкий возврат» онлайн-покупатель может бесплатно сдать интернет-заказ в почтовое отделение по упрощенной схеме. Единственное условие: онлайн-магазин, где приобретаются товары, должен быть подключен к услуге Почты России «Легкий возврат».

— «Легкий возврат» особенно актуален в период глобальных распродаж и предновогодних покупок. Так, в прошлом году пик возвратов пришелся на декабрь, в этом году пока самым активным по возвратам месяцем был июль. Но сезон еще продолжается, и возможно нынешний декабрь побьёт рекорд середины года. По сравнению с прошлым годом новосибирцы уже вернули в 3,5 раза больше товаров, чем год назад, — прокомментировал заместитель директора МР Сибирь Максим Крыжановский.

Для возвратов увеличены максимальные габариты, и теперь Почтой России можно бесплатно вернуть даже небольшую бытовую и садовую технику. Для некрупных предпринимателей и самозанятых Почта России предоставляет возможность подключиться к «Легкому возврату» без оформления лишних бумаг, по договору оферты.

В компанииуточнили, что для подключения к услуге «Легкий возврат» у интернет-магазина должен быть заключен соответствующий договор с «Почтой России». Оформить его возможно по упрощенной схеме через электронный сервис.

Интернет-магазины, подключённые к услуге «Лёгкий возврат», самостоятельно информируют клиентов о возможностях и сроках возврата покупок на их площадках. Вернуть товар обратно продавцу по упрощенной процедуре можно в адрес более 550 интернет-магазинов, включая OZON, H&M, AliExpress, 220v и др.

Воспользоваться «Легким возвратом» можно по инструкциям на сайте «Почты России» или по телефону службы поддержки: 8-800-1-000-000.