Магнитные бури в декабре 2021 года

В первом месяце зимы будет неспокойная геомагнитная обстановка, ожидается четыре опасных периода.

Дни магнитных бурь в декабре 2021 года

В начале месяца (с 1 по 4 число) вспышки на Солнце будут небольшими. Их воздействие на себе ощутят лишь те, кто особенно чувствительно относится к переменам погоды.

Самая масштабная буря ожидается с 9 по 13 декабря. Ее пик придется на 10 число.

С 18 по 22 декабря также будет сильная вспышка. В эти дни стоит воздержаться от активной физической нагрузки.

Испортить настроение и лишить сил сможет активность Солнца в период с 30 по 31 декабря включительно.

Чтобы не испортить Новый год, стоит больше времени в период магнитных бурь проводить на свежем воздухе. Также важно придерживаться здорового питания – есть больше овощей и фруктов, а еще – больше пить воды.

Немаловажно исключить из жизни источники стресса. Лучше проводить время за приятными занятиями, например, семейным просмотром кинофильмов.

По словам опытного невролога Николая Базия, есть несколько способов, которые могут защитить от проблем со здоровьем, когда начинаются магнитные бури.

Влияние магнитной геообстановки на сон

Эксперт подчеркнул, что люди, которые ведут здоровый образ жизни, менее подвержены негативному влиянию магнитной бури. Обязательно нужно соблюдать режим сна. Хорошо выспавшийся человек спокойнее реагирует на жизненные перипетии и реже поддается стрессу. А вот особо нервные люди в период активности Солнца чувствуют себя хуже некуда.

Питание в дни магнитных бурь

Также важно следить за сбалансированностью питания. Насыщенный полезными микроэлементами организм проще справляется с любыми недугами, включая головные боли. Следует отдавать предпочтение натуральным продуктам и добавить в повседневный рацион побольше свежих овощей и фруктов.

Спорт в неблагоприятные дни

Умеренные физические нагрузки отлично влияют на нервную систему. Она становится более устойчивой и не подвержена внешним раздражителям. Спортивный человек реже страдает от головных болей. Метеозависимым людям обязательно нужно добавить в свою жизнь тренировки. Они могут быть достаточно простыми, главное в этом вопросе – регулярность.

Влияние магнитных бурь на разные знаки Зодиака

К слову, недавно астрологи рассказали, представители каких зодиакальных домов являются самыми метеозависимыми. Некоторые знаки зодиака особенно сильно страдают от влияния магнитных бурь.

Аккуратнее следует быть огненным и водным знакам зодиака, потому что во время вспышек на Солнце они будут чувствовать недомогание и мучиться от головных болей.

Овен, Лев, Стрелец. Огненные знаки будут страдать от гипертонии и мигреней, потому представителям этих знаков зодиака рекомендуется быть осторожнее.

Огненные знаки будут страдать от гипертонии и мигреней, потому представителям этих знаков зодиака рекомендуется быть осторожнее. Водолей. Хоть Водолей – это воздушный знак, из-за магнитных бурь у представителей знака может заболеть сердце. Возьмите паузу, если чувствуете, что пульс заметно участился.

Хоть Водолей – это воздушный знак, из-за магнитных бурь у представителей знака может заболеть сердце. Возьмите паузу, если чувствуете, что пульс заметно участился. Рак, Рыбы, Скорпион. Представителям этих знаков зодиака нужно быть особенно осторожными, потому что магнитные бури могут повлиять не только на их физическое состояние, но и на ментальное здоровье. Под угрозой находятся чрезмерно эмоциональные Скорпионы.

Астролог посоветовала знакам зодиака воздержаться от физических нагрузок. Вместо этого лучше отправиться на небольшую прогулку в лес. Также в период магнитных бурь лучше воздержаться от употребления алкоголя, жирной еды, кофе и энергетиков.

Но главный совет экспертов касается отношений с близкими. Не допускайте ссор. Да, это будет непросто, но любой конфликт рискует обернуться настоящей катастрофой. Просто перетерпите этот этап, который уже скоро подойдет к концу.