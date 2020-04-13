Новосибирцы стали чаще выходить на улицу

По данным Яндекса, на прошедшей неделе средний индекс самоизоляции в Новосибирске составил 2,7 балла. Это на 1,5 балла больше, чем в обычную неделю до распространения коронавируса. При этом по сравнению с предыдущей неделей индекс снизился на 0,5 балла — то есть больше людей стали выходить на улицу.

В Новосибирске относительно низкий уровень самоизоляции: в рейтинге городов-миллионеров по итогам недели он занял только шестнадцатое место. Самый высокий индекс самоизоляции — в Перми (3,5), Краснодаре (3,4) и Омске (3,2).

Отмечается, что список населённых пунктов, для которых рассчитывается индекс, сильно расширился — теперь он включает большинство городов России с населением более 50 тысяч человек, например, Искитим. Кроме российских городов, на карте самоизоляции появились некоторые города СНГ.

Фото: pixabay.com, автор- MabelAmber