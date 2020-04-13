Предприятия легпрома Новосибирской области производят 100 тысяч защитных масок в день

Предприятия легкой промышленности Новосибирской области заявили о массовом пошиве защитных масок одноразового и многоразового использования – общий пошив за день составляет более 100 тысяч штук, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

― Мы приветствуем инициативы предприятий, которые оптимизировали мощности и начали пошив защитных (гигиенических) масок в таких непростых условиях. В министерстве сформирован соответствующий реестр организаций – пока в него включено 35 компаний, но список постоянно пополняется, ― рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Отмечается, что ежедневно силами предприятий легкой промышленности Новосибирской области производится более 100 тысяч гигиенических масок. С выходом на максимальную производственную мощность организации смогут производить почти 150 тысяч масок в день. Для обеспечения предприятий достаточным объемом сырья (медицинская марля, нетканый материал, резинки, нитки) сотрудники регионального минпромторга отправили заявку в Минпромторг России.

Министр также отметил, что производимые маски рекомендованы Минпромторгом России для использования сотрудниками организаций, а также для повседневного пользования в период ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Защитные маски относятся к средствам индивидуальной защиты из перечня товаров первой необходимости. На организации, занимающиеся пошивом масок (средств индивидуальной защиты), режим нерабочих дней не распространяется согласно рекомендациям Минтруда России.

Фото: pixabay.com, автор- Engin_Akyurt