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Новосибирцы стали меньше тратить в путешествиях

В тренде у новосибирцев – самостоятельные поездки, покупки техники и товаров для ремонта, а спрос на развлечения снизился.
  • 28/08/2019, 14:53
Новосибирцы стали меньше тратить в путешествиях

Райффайзенбанк (АО) проанализировал траты новосибирских клиентов во время зарубежных путешествий в период с 1 июня по 15 июля 2019 года. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество отдыхающих за рубежом новосибирских клиентов Райффайзенбанка выросло на 13%, при этом увеличилась средняя продолжительность отпуска — 6,5 дня, что на два дня меньше, чем в целом по стране. В 2019-м сибирские путешественники совершали больше покупок в зарубежных поездках — количество транзакций выросло на 23%. Средняя сумма трат на одного человека за весь период поездки практически не изменилась – 31,9 тыс. рублей, а средний чек упал на 8% и составил 5 284 руб.

— Увеличение количества транзакций при снижении среднего чека может говорить о росте финансовой грамотности. Уменьшился и объем снятия с карт наличности. Люди все активнее пользуются картами в заграничных поездках. При этом в период май-июнь мы отмечали увеличение количества заявок на кредитные карты. И это понятно, ведь клиенты активно использую картами при бронировании отелей, автомобилей, покупке авиабилетов и туров. Одной из самых популярных карт для путешественников стала Buy&Fly, потому что позволяет копить милли. За год клиенты могут накопить милли для покупки билетов за границу, — рассказала Эльвира Емец, заместитель директора по розничному бизнесу РЦ Сибирский Райффайзенбанка.

Исследование показало, что сильнее всего по сравнению с летом 2018-го г. новосибирские туристы начали экономить на ювелирных изделиях (-12%), развлечениях (-18%) и мехах (-43%). Транспорт также стал тающей статьей расходов (-25%), здесь снизились все категории услуг, кроме авиабилетов. Все больше людей выбирают поезда и местные электрички: количество русских пассажиров, воспользовавшихся этими видами передвижения во время путешествий в Европе, выросло на 11% и 25% соответственно.

Что касается туристических направлений, то самым популярным у новосибирцев в летний период остается Европа, ее же курорты лидируют по общей сумме трат среди стран за первую половину лета.  Всего за первую половину лета клиенты Райффайзенбанка из Новосибирска посетили 89 стран. Самыми редкими и «экономными» странами стали Доминиканская республика, Таджикистан и Гибралтар.

В Европе российские туристы охотно тратят электронику и технику (рост среднего чека — 34%), на товары из веломагазинов (рост 12%), а также на кожаные изделия (рост 10%).

Фото: pixabay.com, автор- gonghuimin468

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