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Всё по-честному: кредит для бизнеса от 10% годовых

  • 28/08/2019, 16:27
Банк «Левобережный» запустил новый кредитный продукт «Честная ставка» для представителей малого и среднего предпринимательства.

Банк ЛевобережныйДо конца года субъекты МСП могут оформить в банке кредит на развитие бизнеса до 40 млн рублей сроком до 10 лет по ставке от 10% годовых.

Форма предоставления кредита – кредит или кредитная линия с лимитом выдачи. Кредит может быть направлен на инвестиции, пополнение оборотных средств или рефинансирование ссудной задолженности в стороннем банке.

Кредиты по продукту «Честная ставка» сроком более 5 лет выдаются только на инвестиционные цели. В структуре залога обязательно должна быть недвижимость (не менее 20%), транспорт/спецтехника или поручительство фонда – не более 60%.

В акции могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели со средней годовой выручкой по заемщику до 480 млн рублей (по данным официальной отчетности).

Предложение действует в период с 27.08.19 по 31.12.19 включительно. С полными условиями по продукту можно ознакомиться на сайте банка.

Подать заявку на кредит бизнесу

Фото: пресс-служба банка

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