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В Новосибирске организацию оштрафовали на 50 тыс рублей за незаконную коллекторскую деятельность

34 работника организации привлечены к дисциплинарной ответственности.
  • 28/08/2019, 13:39
В Новосибирске организацию оштрафовали на 50 тыс рублей за незаконную коллекторскую деятельность

Прокуратура Октябрьского района г. Новосибирска проверила соблюдение законодательства при осуществлении ООО «Сибирь консалтинг групп» деятельности по возврату просроченной задолженности, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Установлено, что сотрудники общества вопреки Федеральному закону «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» не выполняли требования о добросовестности и разумности деятельности по возврату задолженности, нарушали дозволенную периодичность взаимодействия с должниками путем смс – уведомлений.

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— Работники организации, осуществляя телефонные переговоры с должниками, оказывали на них психологическое давление, угрожали сообщить об имеющейся задолженности родственникам, друзьям, соседям, коллегам, — уточнили в прокуратуре.

В целях устранения допущенных нарушений закона прокуратура внесла руководителю общества представление (рассмотрено и удовлетворено, 34 работника привлечены к дисциплинарной ответственности).

Кроме того, по постановлению прокуратуры района Арбитражный суд Новосибирской области привлек организацию к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности) в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Tumisu

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