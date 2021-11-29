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Новосибирцы стали реже приобретать земельные участки

  • 29/11/2021, 12:36
Автор:
Новости Новосибирской области
По мнению экспертов, такая динамика рынка отчасти связана с сезонностью, отчасти — с окончанием периода высокого спроса, который наблюдался с прошлого года.

Однако в перспективе стагнации ожидать не стоит: интерес граждан к собственному жилью остается высоким, а распространение льготной ипотеки на покупку и строительство частных домов сделает идею приобретения земли более привлекательной, считают аналитики Авито Недвижимости.

— С прошлого года в России действуют льготные программы кредитования, позволяющие взять ипотеку на землю под сниженный процент, а в условиях пандемии многие россияне более серьезно задумались о переезде за город. В перспективе мы ожидаем некоторый рост интереса к покупке участков, поскольку на ИЖС теперь распространяется программа льготной ипотеки, — комментирует Дмитрий Алексеев, руководитель направлений первичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости.

Напомним, в октябре правительство анонсировало, что программа государственной льготной ипотеки будет распространяться и на рынок ИЖС. Она была запущена в 2020 году и использовалась только при покупке новостроек. Условия для ИЖС будут такими же: государство установило кредитный лимит в 3 млн рублей, с максимальной ставкой – 7% годовых. Займ можно будет взять как на покупку уже готового дома, так и на покупку земли и строительство собственного.

— В первую очередь программа будет актуальна в регионах, поскольку установлен определенный кредитный лимит. Также она будет интересна для тех, кто ждал благоприятного момента для переезда за город — тем более, что сейчас можно выгодно продать собственную квартиру и взять ипотеку на участок или дом под сниженный процент, — предполагает Дмитрий Алексеев.

Объявлений о продаже земель под ИЖС стало меньше на 4%, а участков сельхозназначения — на 3%. Но в ряде регионов по сравнению с III кварталом прошлого года была зафиксирована положительная динамика: в Тюменской области — на 14%, в Крыму и Новосибирской области — на 2%.

В Новосибирской области на продажу было выставлено на 1% меньше участков под ИЖС, чем годом ранее (III кв. 2021 г. к III кв. 2020 г.), а количество объявлений о продаже земель сельхозназначения увеличилось на 5%.

Цены на покупку земли в среднем по России в III квартале этого года по сравнению с III кварталом 2020 года показали незначительный рост. Но в Новосибирской области средние цены на участки под ИЖС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 3% – до 43 333 рублей за сотку, а земли сельхозназначения можно было приобрести за 34 999 рублей за сотку (+11% год к году).

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Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : сельская ипотека покупка земельный участок Авито Недвижимость


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