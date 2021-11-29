Новейший штамм COVID-19 — Омикрон

По состоянию на 28 ноября, Россия ограничила въезд из Гонконга, ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании и Эсватини. Пока случаев «омикрона» в нашей стране не выявлено, сообщает Лайф. ру. По заявлению правительства Ботсваны, впервые этот штамм выявлен именно в этой стране, притом у четверых полностью вакцинированных людей.

Чем отличается «омикрон» от других штаммов

Как рассказала глава Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, этот штамм проявляет себя несколько необычно: потери обоняния и вкуса не наблюдается, но люди жалуются на ощущение сильной усталости и разбитости. По словам врача, у одного шестилетнего пациента положительный результат ПЦР-теста сопровождался только повышенной температурой и учащённым пульсом. В целом, по мнению медика, «омикрон» протекает сравнительно легко, но при этом чрезвычайно заразен. Она также подчеркнула, что у пожилых людей этот штамм может вызвать очень серьёзные симптомы.

Британский эпидемиолог, главный медицинский советник правительства Великобритании, профессор Кристофер Уитти заявил, что считает «дельту» гораздо опаснее «омикрона». Его коллега, профессор Оксфордского университета Джон Белл, в свою очередь, полагает, что «омикрон» может оказаться намного заразнее всех ранее известных штаммов, но при этом проявляться лишь насморком и головными болями. Он выразил уверенность, что привитые с этим штаммом в больницу не попадут.