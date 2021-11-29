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Жители Искитима могут остаться без муниципального перевозчика

  • 29/11/2021, 12:33
Автор:
Новости Новосибирской области
На автотранспортном предприятии города введена процедура банкротства — наблюдение.

Обращение администрации Искитима Новосибирской области об угрозе срыва транспортного обслуживания населения в городе поступило в правительство региона еще в конце августа. Мэрия Искитима предупреждала областных коллег, что основной городской перевозчик МУП «ЦПАТП» города Искитима находится в сложной финансовой ситуации. По словам самих жителей, муниципальный транспорт на остановке, начиная с весны 2021 года, им приходилось ждать по 40 минут, а то и по часу. Частные перевозчики в Искитиме, как на автобусах, так и на маршрутках, не принимают никакие льготные документы и соглашаются возить только за наличку.

Судя по документам, опубликованным в материалах ноябрьской сессии регионального парламента, по состоянию на 01.10.2021 МУП «ЦПАТП» города Искитима имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в размере 47,0 млн рублей. Проблему усугубило отсутствие субсидии из областного бюджета по перевозке льготных пассажиров.

Напомним, согласно областному закону № 55-ОЗ «Об отдельных вопросах организации транспортного обслуживания населения на территории Новосибирской области», субсидия для поддержки перевозчиков перечисляется только при отсутствии недоимки по налогам и страховым взносам. Аналогичные требования установлены в части возмещения недополученных доходов перевозчиков при перевозке льготников.

Ситуация с муниципальным ПАТП Искитима рассматривалась на совещании в Минфине и Минтрансе региона

—Учитывая, что субсидии МУП «ЦПАТП» города Искитима носят компенсационный характер за уже совершенную работу по перевозке льготных категорий пассажиров, Министерству транспорта было поручено исключить условия об отсутствии на первое число текущего месяца, в котором планируется предоставление субсидий, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, из действующих нормативных правовых актов Новосибирской области, — говорится в документах сессии.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта подчеркивается, что эти изменения не потребуют дополнительных затрат из областного бюджета. В итоге на рассмотрение депутатов был вынесен законопроект, отменяющий требование об отсутствии задолженности для предоставления субсидий за льготников. Сессия его приняла сразу в двух чтениях.

Зампредседателя комитета по транспорту Сергей Титков отметил, что проблемы у муниципального ПАТП Искитима возникли давно, после его разделения на два предприятия: первое занималось сельскими перевозками, второе сосредоточилось на городских.

— Сельское предприятие чувствует себя нормально, так как получает возмещение за сохранение маршрутной сети. Городское уже давно нужно было приводить в порядок, но муниципалитет только требовал с областного бюджета деньги, — говорит Титков. — После корректировки в законопроект ПАТП будут выплачены те суммы, которые они предоставят по уже перевезенным льготникам. Раньше это сделать было невозможно из-за ограничений в законодательстве, которое стимулировало хозяйствующие субъекты платить налоги.

Депутат подтвердил, что отмена требования об отсутствии задолженности по налогам и платежам для получения субсидии за льготников будет актуальна и для других перевозчиков.

— Мы же не под одного перевозчика законы пишем. Да, это будет актуально для всех, — добавил Титков.

Между тем определением Арбитражного суда Новосибирской области от 25 ноября в отношении МУП «ЦПАТП» была введена процедура банкротства — наблюдение. Временным управляющим утвержден Сергей Лебедев. Заявление о признании муниципального предприятия несостоятельным подала Межрайонная

инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Новосибирской области еще в марте 2021 года. Налоговики потребовали провести процедуру по упрощенной системе. Суд в этом требовании налоговой отказал и ввел процедуру наблюдения. Сумма задолженности с учетом пени на момент подачи заявления составляла 31,6 млн рублей.

Фото: pixabay.com автор: balticmedia

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Рубрики : Экономика Общество Власть

Регионы: Новосибирск Искитим

Теги : транспорт перевозчики бизнес


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