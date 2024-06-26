Новосибирцы требуют наказать мигранта-крота, который терроризирует жителей МЖК

Эта история началась еще зимой. Жители микрорайона МЖК пожаловались активистам Русской народной дружины на опасный кабель, который тянулся с одного из домов на улице Татьяны Снежиной к фруктовому киоску с мигрантами. Общественники написали несколько жалоб в РЭС и в администрацию Октябрьского района. Дело очень долго не двигалось с мертвой точки. Провод с 8 этажа благополучно подпитывал бизнес иностранцев, а русские жители недоумевали от происходящего беспредела.

В итоге чиновники все-таки приняли меры. Кабель обрезали, нарушение устранили. Но радовались сибиряки не долго.

Наступило лето. Наглые мигранты превратились в кротов и начали рыть траншеи.

― Говорят, что разрешение на подключение выдал им инженер управляющей компании. Нам не понятно, почему это все так происходит? То есть у жильцов дома не надо спрашивать? Они просто испортили асфальт, газон, фундамент, прокинули свой кабель в подвал и подключились к электричеству, ― возмущаются жильцы дома по улице Татьяны Снежиной.

На место ЧП приехали дружинники. Они пообщались с инициативной группой местных жителей, зафиксировали нарушение на видео и вызвали полицию. Правда, участковый так и не появился.

Теперь людей волнует, кто будет восстанавливать разрушенный участок дороги и насколько безопасно все это подсоединение к дому. Многие подозревают, что у торговца фруктами в принципе нет никаких прав и разрешений заниматься коммерческой деятельностью. Активисты очень надеются, что очередной рейд правоохранителей все-таки доберется до проблемного МЖК и поможет решить возникшую проблему.