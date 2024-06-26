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Горы мусора и 20 кошек вывезли из квартиры пенсионерки в Новосибирске

  • 26/06/2024, 18:10
Автор: Ольга Кирсанова
Горы мусора и 20 кошек вывезли из квартиры пенсионерки в Новосибирске
Тревогу забила соседка пожилой женщины, когда решила продать свои квадратные метры.

В новосибирском Академгородке обнаружили очередную квартиру-помойку. Свалку в своем жилище создала пожилая жительница сибирской столицы. Среди гор мусора волонтеры обнаружили два десятка кошек разных возрастов.

О квартирной свалке общественникам сообщила соседка пенсионерки — женщина собирается продать свое жилье, но из-за жуткой вони в подъезде шансов у нее практически нет.

Разведение животных в одной из пятиэтажек началось с кошки, которую подобрала на улице дочь пожилой женщины. После того, как в семье появился еще и кот, численность потомства начало стремительно расти. Молодая сибирячка покинула отчий дом, оставив все хозяйство на старенькой маме. Старушка справлялась с животными в силу своих возможностей. И вот уже 20 хвостатых буквально «прописались» в бабушкиной квартире.

Узнавшие о непростой ситуации пенсионерки и ее соседей, волонтеры взялись за дело. В первую очередь из квартиры было вывезено несколько грузовиков с хламом. После этого настал черед кошек — животных необходимо было спасать.

Горы мусора и 20 кошек вывезли из квартиры пенсионерки в Новосибирске

— Брат женщины сказал, что хлама было по колено. Огромное количество тараканов, за кошками не убирались. Но хочу отметить, что кошки не выглядели истощенными, то есть пенсионерка их кормила, уж не знаю чем. Поэтому совместными усилиями брата отговорили усыплять животных. Их было решено стерилизовать, — рассказал Сибкрай.ru зоозащитник Алексей Аникин.

Организаторскую работу на себя взяла волонтер приюта «Наследие Бастет» и ярмарки-раздачи животных из приюта «День Хвоста» Анна.

Имея огромный опыт по спасению и пристройству животных, женщина знает, какие процедуры придется пройти спасенным хвостикам прежде, чем они попадут в добрые руки.

— Если бы в эту ситуацию вмешались раньше, возможно, она не была бы настолько ужасающей, — отметила Анна.

Сейчас 10 кошек из этой зловонной квартиры находятся в пункте льготной стерилизации — их стерилизовали.  Они очень напуганы, но не злые, поэтому найти к ним подход можно.

Желающим подарить кому-то из «Мурок» дом и заботу, можно обратиться к Анне по номеру телефона +7 913 474-13-91. Узнать, какая помощь требуется спасенным животным, тоже можно у волонтера.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска требуют наказать управляющую компанию за жестокое обращение с животными — живодеры заживо замуровали пятерых котят в подвале жилого дома.

Источник фото: Сибкрай, автор — Анна.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : спасение животных котята захламленная квартира волонтёры Академгородок


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