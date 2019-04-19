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В Сбербанке можно обменять мелкие монеты на памятные 25-рублевые

  • 19/04/2019, 14:12
Акция проходит на всей территории Сибирского банка и продлится в течение следующей недели.

В Сбербанке можно обменять мелкие монеты на памятные 25-рублевые С 22 по 28 апреля 2019 года в офисах ПАО Сбербанк в Новосибирской области можно обменять мелкие монеты номиналом 1 рубль, 1, 5, 10 и 50 копеек на более крупные купюры. Принеся 275 рублей, участники акции получат 250 рублей бумажными купюрами и одну монету номиналом 25 рублей, посвященную 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады или Чемпионату мира по футболу.

25-рублевая памятная монета из недрагоценных металлов серии «75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» выпущена 9 января 2019 года. На ней изображен мемориал «Разорванное кольцо», расположенный на рубежах битвы за Ленинград 1941-1944 годов. 25-рублевые памятные монеты из недрагоценных металлов «Эмблема», «Кубок», посвященные Чемпионату мира по футболу, были выпущены в 2018 году.

Для совершения операции по обмену монет клиенту необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

В Новосибирске в акции участвуют отделения банка, расположенные по адресам:

микрорайон Горский, дом 66

ул. Пархоменко, 26

ул. Ильича, 6

ул. Гидростроителей, 7

ул. Титова, 27

Красный проспект, 232/1

ул. Кавалерийская, 2

ул. Земнухова, 5/2

ул. Гоголя, 208

ул. Лазурная, 17

проспект Дзержинского, 30/1

Гусинобродское шоссе, 31.

Также монеты можно обменять в г. Бердске в отделениях на ул. Кутузова, дом 2 и ул. Вокзальная, 52, в Искитиме — Подгорный микрорайон, 4, Куйбышеве — ул. Гуляева, 1а и Барабинске, ул. Кирова, 14.

Фото: пресс-служба банка

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