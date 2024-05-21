Новосибирцы в апреле приобрели квартиры в новостройках на 10,2 млрд рублей

В марте текущего года новосибирцы приобрели 1617 квартир на первичном рынке недвижимости на сумму 10,8 млрд рублей, что, по данным бизнес-комьюнити One Company, наш.дом.рф, Росреестра, ЦБРФ и Новосибирскстата, практически идентично показателям марта 2023 года, когда объем продаж в штуках составил 1693 квартиры, в деньгах – 10,8 млрд рублей.

При этом средняя стоимость квадратного метра месяц к месяцу выросла со 130 до 132 тысяч рублей, а вот цена квартир, наоборот, снизилась – с 6,44 до 6,33 млн рублей. Эксперты связывают это с ростом спроса на функциональные планировки.

Что касается столицы Сибири, то здесь было приобретено 1260 объектов жилой недвижимости – 78% от общего количества – на сумму 8,4 млрд рублей, что составило 82% от общего объема продаж.

В настоящее время на рынке первичной недвижимости одна категория граждан склонна к бережливым настроениям в ожидании снижения цен на жилье, а вторая предпочитает действовать сейчас, используя действующие льготные программы.