Новосибирцы в апреле приобрели квартиры в новостройках на 10,2 млрд рублей

В марте текущего года новосибирцы приобрели 1617 квартир на первичном рынке недвижимости на сумму 10,8 млрд рублей, что, по данным бизнес-комьюнити One Company, наш.дом.рф, Росреестра, ЦБРФ и Новосибирскстата, практически идентично показателям марта 2023 года, когда объем продаж в штуках составил 1693 квартиры, в деньгах – 10,8 млрд рублей.
При этом средняя стоимость квадратного метра месяц к месяцу выросла со 130 до 132 тысяч рублей, а вот цена квартир, наоборот, снизилась – с 6,44 до 6,33 млн рублей. Эксперты связывают это с ростом спроса на функциональные планировки.
Что касается столицы Сибири, то здесь было приобретено 1260 объектов жилой недвижимости – 78% от общего количества – на сумму 8,4 млрд рублей, что составило 82% от общего объема продаж.
В настоящее время на рынке первичной недвижимости одна категория граждан склонна к бережливым настроениям в ожидании снижения цен на жилье, а вторая предпочитает действовать сейчас, используя действующие льготные программы.
— На основании нашей аналитики можно сделать вывод о том, что вторая стратегия может оказаться более успешной, потому что никаких предпосылок к снижению цен на недвижимости нет. Более того, есть сигналы к тому, что во втором полугодии 2024 года жилье вырастет в цене. Стоит также отметить, что в силу высококонкурентной рыночной среды темпы роста стоимости недвижимости в Новосибирске – ниже, чем в целом как по Сибири, так и по РФ, — отметил Алексей Сержанов, директор по развитию One Company.
Фото: freepik.com / Автор: senivpetro
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