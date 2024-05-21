68-летний пенсионер погиб в ДТП с Toyota под Новосибирском

В Чулыме случилось смертельное ДТП.
По информации ГИБДД Новосибирской области, авария произошла на улице Элеваторной, 34.
Водитель Toyota RAV4, 62-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan AD.
В результате ДТП 68-летний водитель Nissan погиб на месте, а его 38-летний пассажир получил перелом руки. Пострадавшего доставили в больницу.
Водитель Toyota также получил перелом бедра. Его госпитализировали.
Сотрудники ГИБДД проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства лобового столкновения.
Ранее редакция сообщала о том, что женщина на джипе влетела в торговый павильон в Новосибирске.
Источник фото: ГИБДД по НСО
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