Сократились продажи квартир в новостройках Новосибирска

В апреле Новосибирске и Новосибирской области прошло 1617 сделок на покупку квартир на первичном рынке. Общая сумма сделок составила 10,2 млрд рублей. Об этом сообщили аналитики One Company со ссылкой на данные Наш.дом.рф, Росреестра, ЦБРФ и Новосибирскстата. 82% продаж пришлось на Новосибирск.

Для сравнения, в марте в регионе продано 1693 квартир в новостройках на 10,8 млрд рублей. То есть в сумме продажи за месяц сократились на 5%, в натуральном выражении — на 4%.

При этом средняя стоимость квадратного метра в новостройках за месяц выросла со 130 до 132 тысяч рублей. Однако, цена квартир снизилась — с 6,44 до 6,33 млн рублей. Эксперты компании объясняют это ростом спроса на функциональные планировки.

Средняя ставка по ипотеке на данный момент составляет 8,02%, средняя сумма кредита — 3,7 млн рублей. По сравнению с февралем 2024 года, ставка выросла на 0,23%, средняя сумма ипотечного кредита на 300 тысяч рублей.

— На рынке первичной недвижимости сейчас наблюдается интересная ситуация: одна категория клиентов склонна к бережливым настроениям в ожидании снижения цен на жилье, в то время как вторая предпочитает действовать сейчас, используя действующие льготные программы. На основании нашей аналитики можно сделать вывод о том, что вторая стратегия может оказаться более успешной, потому что никаких предпосылок к снижению цен на недвижимости нет. Более того, есть сигналы к тому, что во втором полугодии 2024 года жилье вырастет в цене, — комментирует директор по развитию One Company Алексей Арханов.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что в Москве, а затем в Ленинградской области перестали выдавать разрешение застройщикам в домах которых есть квартиры площадью менее 28 кв метров.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи апартаментов в Новосибирске падают шестой месяц подряд.