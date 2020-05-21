Новосибирцы в период самоизоляции в 3 раза чаще оплачивают счета на дому с помощью почтальонов

В 2019 году за март, апрель и первые две недели мая с помощью МПКТ сотрудники Почты России в Новосибирской области приняли 65 тысяч платежей. А за такой же период 2020 года — более 170 тысяч. При этом чаще всего в период самоизоляции люди оплачивали счета за коммунальные услуги, более 90 тысяч транзакций выполнено в этом сегменте.

— Призывы властей и медиков оставаться дома, очевидно, возымели эффект. Об этом можно судить и по тому, сколько человек пригласили на дом почтальона, чтобы оплатить налоги, кредиты, страховки и прочие финансовые услуги, не покидая своего жилища. В первую очередь, это пожилые люди, которые не очень хорошо ориентируются в онлайн-форматах оплаты и привыкли получать на руки чек как подтверждение. Использование МПКТ дает такую гарантию. Клиент получает подтверждающий документ, имеющий юридическую силу. Но все же главное преимущество — не надо выходить из дома, — рассказала заместитель директора МР Сибирь по финансовому бизнесу Наталья Жданова.

Напомним, МПКТ представляет собой кассовый аппарат и мобильное передающее устройство. Проведение платежа через терминал занимает несколько минут. Устройство позволяет принимать оплату коммунальных услуг, сотовой связи, налогов, штрафов ГИБДД, производить погашение кредитов и займов, пополнять баланс карт любого банка, работающего на территории РФ, реализовывать страховые продукты.

На сегодняшний день в Новосибирской области задействованы 500 МПКТ.

УФПС Новосибирской области включает 15 почтамтов, 777 стационарных отделений и 7 передвижных. Предприятие объединяет более 6000 сотрудников, в том числе более 2000 почтальонов. Доставку почты осуществляют около 300 автомобилей, общая протяженность почтовых маршрутов филиала составляет 58600 км.