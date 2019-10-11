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Новосибирцы вернули более 6 млрд руб. в виде налоговых вычетов

Всего за девять месяцев количество поступивших деклараций формы 3-НДФЛ составило 234,3 тыс. шт.
  • 11/10/2019, 15:22
УФНС

Сумма возвратов на банковские счета налогоплательщиков — физических лиц по предоставленным налоговым вычетам в Новосибирской области за 9 месяцев 2019 года составила 6 млрд 68 млн руб.  Это на 15% больше, чем за январь-сентябрь 2018 г. (сумма возвратов на 01.10.2018 г. составила 5 млрд 265 млн руб.), сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Всего за девять месяцев количество поступивших деклараций формы 3-НДФЛ составило 234,3 тыс. шт. (на 18,7 тыс. деклараций больше аналогичного периода прошлого года).

Из представленных деклараций:

  • в 149,9 тыс. деклараций (на 11 тыс. больше прошлогодних показателей) физические лица заявили право на имущественные налоговые вычеты в связи с приобретением жилья;
  • в 62,6 тыс. деклараций (на 3,8 тыс. деклараций больше) заявлено право на социальные налоговые вычеты;
  • в 2 тыс. деклараций (на 0,8 тыс. больше) заявлено право на инвестиционный налоговый вычет.

Всего по состоянию на 1 октября заявлено к возврату из бюджета в связи с получением налоговых вычетов 7 млрд руб. (на 1 млрд руб. больше, чем за 9 месяцев 2018 года).

— Претендовать на налоговые вычеты может любой гражданин РФ, получающий доходы, с которых удерживается налог на доходы физических лиц по ставке 13 %, и которые понесли расходы, связанные, например, с приобретением квартиры, с лечением, обучением и т.д., — уточняет начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко.

Налоговые вычеты не могут применять граждане, освобожденные от уплаты НДФЛ, в связи с тем, что у них в принципе отсутствует облагаемый доход, в частности, получающие стипендию или пенсию. Но в некоторых случаях за их лечение, обучение и т.п. налоговый вычет могут получить их близкие родственники (например, вычет можно получить за лечение детей в возрасте до 18 лет и обучение детей в возрасте до 24 лет, за супругов, родителей).

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области

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