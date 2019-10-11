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В филиале АО «РЭС» «Карасукские электрические сети» прошел обмен опытом по итогам конкурса профессионального мастерства

  • 11/10/2019, 14:10
Мероприятие по обмену практическим опытом началось с приятного момента – вручения победителям «Почетной грамоты АО «РЭС».

Наряду с надежностью электроснабжения как ключевого приоритета в деятельности акционерного общества «Региональные электрические сети», одной из основных стратегических целей системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области является повышение эффективности функционирования электрических сетей посредством использования новых высокоэффективных технологий. Для выявления наиболее прогрессивных способов осуществления рабочих процессов среди филиалов АО «РЭС» ежеквартально проводится конкурс профессионального мастерства, по итогам которого традиционно организуется обмен практическим опытом.

В начале октября делегация, состоящая из представителей различных филиалов компании под руководством Дирекции по качеству, посетила Веселовский участок Краснозерского РЭС филиала АО «РЭС» «Карасукские электрические сети», коллектив которого был признан победителем конкурса «Лучший мастерский участок» за II квартал 2019 года.

Мероприятие по обмену практическим опытом началось с приятного момента – вручения победителям «Почетной грамоты АО «РЭС». Подобное признание, безусловно, поддерживает стремление других коллективов показать более высокий результат, что, в свою очередь, служит отличным поводом для совершенствования уровня профессионального мастерства среди работников предприятия.

В рамках посещения подразделения участники мероприятия ознакомились с порядком хранения и ведения документации, осмотрели его территорию и помещения. Затем был организован выезд на объекты электросетевого хозяйства, которые обслуживает данное подразделение. В ходе осмотра участники оценили качество содержания и обслуживания электроустановок.

Кроме этого, делегация посетила Краснозерский РЭС, ознакомилась с внедрением и поддержанием системы «5С», организацией условий труда на рабочих местах персонала РЭС, содержанием производственных помещений, территории и техники. Участниками мероприятия отметили информативные стенды, обилие справочных материалов, всевозможных памяток и наглядной агитации по вопросам охраны труда и электробезопасности.

При подведении итогов прошедшей встречи все присутствующие сотрудники АО «РЭС» поделились впечатлениями от знакомства с подразделением и его работой, обменялись выводами по аспектам организации производственного процесса, замечаниями и наблюдениями, а также высказались, что выездные мероприятия по обмену опытом в очередной раз подтвердили свою эффективность.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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