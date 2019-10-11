СГК предложила нетарифные источники инвестиций в теплосети

Для новосибирской энергосистемы важно продумать нетарифные способы привлечения инвестиций, которые позволят вложить в проблемные тепловые сети города свыше 500 млн рублей – отметили представители Сибирской генерирующей компании (СГК) в ходе круглого стола «Организация теплоснабжения: надежность и качество», который состоялся накануне в Академгородке на площадке Всероссийского экономического журнала «ЭКО». Мероприятие прошло при содействии Института экономики и организации промышленного производства СО РАН и Межотраслевого фонда энергосбережения и развития топливно-энергетического комплекса Новосибирской области.

Участники круглого стола отметили остроту проблемы технического состояния тепловых сетей Новосибирска. Представители СГК отметили, что половина всех дефектов на теплотрассах в шестнадцати сибирских городах присутствия СГК приходится именно на Новосибирск.

Хотя среди 85 городов с населением больше 250 тысяч человек Новосибирск занимает последнее место по величине тарифа на тепловую энергию, поиск источников средств на модернизацию не сводится только к приросту инвестиционной составляющей в тарифе. Об этом заявил в ходе дискуссии заместитель директора по перспективному развитию дирекции по теплоснабжению СГК Александр Григорьев.

Говоря о возможностях модернизации теплотрасс без увеличения тарифа, Григорьев выделил четыре направления работы.

— Прежде всего, это собственные средства СГК: мы уже вложили более 200 млн рублей в 2019 году. Второе — корректировка действующих концессионных соглашений, что позволит перенаправить инвестиции от новых муниципальных котельных к старым муниципальным сетям в объеме до 130 млн рублей в год, — отметил Александр Григорьев.

Третье предложенное к обсуждению направление — повышение доли арендной платы за тепловые сети, которую инвестируют в коммуникации — с 350 млн рублей до 550 млн рублей в год.

— Сейчас из всей арендной платы, которую мы направляем муниципалитету — это около 600 млн. рублей, только 350 млн. рублей идет на ремонты. Мы предлагаем увеличить сумму вложений, — пояснил представитель компании.

Четвертый источник, который обсудили на круглом столе — исключение покупки тепловой энергии у сторонних ведомственных котельных. Исторически сложилось, что СГК вынуждена покупать у них тепловую энергию по цене, превышающей тариф генерирующей компании, но продавать тепловую энергию конечным потребителям по своему, более низкому тарифу.

— Надо перестать их субсидировать из тарифа, — отметил Александр Григорьев. — Источником субсидирования может стать бюджет.

Без повышения тарифа эти меры способны дать до 530 млн рублей ежегодно, однако только если будут приняты соответствующие решения на областном и городском уровне, резюмировал Григорьев.

В условиях недофинансирования особенно важно правильно расставить приоритеты при выполнении капитального ремонта и выбрать для первоочередной замены те участки тепловых сетей, повреждение на которых может привести к наиболее тяжелым последствиям. Для этого Сибирская генерирующая компания провела техническую диагностику теплотрасс – 70% магистральных тепловых сетей города были обследованы методом ультразвуковой диагностики. С учетом её результатов сделано ранжирование сетей, исходя из технического состояния коммуникаций и нагрузки, которую они несут, составлена карта дефектов. Чтобы обеспечить качественную работу коммуникаций города-миллионника, надо заменить в 2020 году 11 км теплотрасс, вложив свыше 800 млн рублей.

В летний период 2019 года СГК модернизировала 5 км, это 0,6% от общей протяженности при потребности в 3-4%. Общий ремонтный фонд составил 721 млн рублей. В настоящее время идет утверждение инвестиционной программы на 2020 год, ее объем будет зависеть от суммы собственных и привлеченных средств.

Фото: пресс-служба СГК