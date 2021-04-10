Новосибирцы вышли на поиски работы

По сравнению с IV кварталом 2020 года активность соискателей в Новосибирске выросла на 28%, а количество резюме увеличилось на 23%, выяснили аналитики Авито Работы. Больше всего новосибирцев интересуют вакансии в сфере искусства и развлечений —+205%. За аналогичный период в сфере управления персоналом интерес кандидатов увеличился на 77%, а инвестиций — на 74%.

— Наибольшее оживление соискателей отмечено в тех же областях, где максимально возросла активность работодателей. В частности, сфера развлечений активно восстанавливается после отмены карантинных ограничений, — комментируют эксперты Авита. Работа.

Наиболее востребованными у соискателей в городе также оказались предложения о трудоустройстве в сферах производства и строительства. Именно в этих группах профессий было больше всего откликов на вакансии: 19% от всей активности соискателей было в сфере производства, 17% пришлось на сферу строительства. Третье место занимает «Транспорт, логистика» (16% откликов на вакансии).

При этом количество вакансий по сравнению с IV кварталом 2020 года в относительном выражении в Новосибирске выросло на 4%.

Для сравнения, в среднем по России, активность соискателей выросла на 20%, а количество резюме увеличилось на 18%. Наиболее востребована работа в сфере управления персоналом (+64%). В консультировании интерес кандидатов увеличился на 54%, в искусстве и развлечениях откликов стало на 52% больше, чем в IV квартале 2020 года.