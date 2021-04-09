Сергей Меняйло покидает Сибирь

Полномочный представитель президента в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло возглавит Северную Осетию. Такова воля президента.

— Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с Сергеем Меняйло, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия — Алания, — сообщается на официальном сайте Кремля.

Кто займёт освободившееся место полпреда пока неизвестно.

Напомним, что Сергей Меняйло занял должность главы полпредства Сибирского федерального округа в июле 2016 году. До этого занимал должность губернатора Севастополя.

Сергей Меняйло родился в Северо-Осетинской АССР в 1960 году.

Предыдущий глава республики Вячеслав Битаров ушел в отставку по собственному желанию.