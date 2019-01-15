 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Новосибирцы взяли половину мест в шорт-листе Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

Публичная защита проектов пройдет 2 февраля в Новосибирске.
  • 15/01/2019, 12:55
Luchnik

12 января завершилось онлайн-голосование членов жюри Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь. Эксперты из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Омска, Томска, Иркутска и Кемерова оценили 61 проект со всей Сибири. Генеральным партнером премии выступает ГМК «Норильский никель», сообщили в исполнительной дирекции конкурса.

По итогам оценок жюри в шорт-лист вошло 18 проектов. Лидеры – Новосибирск и Красноярск – представили по шесть проектов. Из Кемерова в шорт-лист попали три проекта, также в число лучших вошли участники из Омска и Норильска.

Так, в шорт-лист вошли новосибирские проекты: Амбассадоры бренда: как и зачем МегаФон создает комьюнити инфлюенсеров в Новосибирске, автор Екатерина Терентьева, Народная премия НГС, автор Ринат Низамов, социальный эксперимент «Серый волк на страже детской безопасности», автор Дарья Чиркова, Ночь научных историй: сибирский сайнс-бархоппинг, автор Александр Дубынин, Супермены-альпинисты для детей, Собаки-терапевты для детей, автор Елизавета Бражник, а также Фестиваль пляжного спорта и отдыха «Электронный Берег», автор Никита Гирин.

Участники шорт-листа выступят на завершающих мероприятиях премии 2 февраля в Новосибирске, где презентуют свои проекты на публичной защите. По итогам будут выбраны победители в номинациях, а также обладатель Гран-при, который автоматически попадет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник». Также 10 лучших проектов получат возможность участия в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.

Организаторы конкурса напомнили, что помимо лучших проектов, ежегодно выбирается победитель в специальной номинации «Мастер», которая присуждается руководителям и сотрудникам подразделений различных компаний, государственных, общественных организаций, которые реализуют значимые для отрасли проекты, развивают коммуникации и являются экспертами в сфере PR. Три лучших кандидата по итогам опроса выступят на завершающих мероприятиях премии, где и будет выбран победитель.

Фото: предоставлено организаторами конкурса

Популярное с сайта

Проект «Центрмедикал» вновь вынесут на общественные слушания

14/01/2019, 19:20
Компания планирует разместить на площадке второй стационар «Медсанчасти-168».

Black Vision: спецверсию Lexus NX теперь можно заказать в Новосибирске

14/01/2019, 19:14
Спецверсия предназначена для модели с передним и полным приводом.

В 2018 году в Новосибирске стоимость готового бизнеса снизилась на 3 %

14/01/2019, 17:12
Самыми дорогими оказались сельскохозяйственные компании, а самыми доступными – интернет-магазины.

Актуальный разговор

«Задача — интеграция в инфраструктуру российского рынка онлайн-торговли»

Все материалы
Новости

За новогодние каникулы новосибирцы проговорили по мобильному 60 лет

15/01/2019, 12:13

Сибирские таможенники перечислили в федеральный бюджет более 112 млрд рублей

15/01/2019, 12:00

Новосибирская область вошла в число лучших регионов РФ по запуску новой системы обращения с отходами

15/01/2019, 11:44

Бывшего доцента одной из кафедр СГУПС будут судить за получение взяток

15/01/2019, 10:59

Два кредитора предъявили свои требования к ООО «Трэвэлерс кофе»

15/01/2019, 10:57

Проект «Центрмедикал» вновь вынесут на общественные слушания

14/01/2019, 19:20

Black Vision: спецверсию Lexus NX теперь можно заказать в Новосибирске

14/01/2019, 19:14

В 2018 году в Новосибирске стоимость готового бизнеса снизилась на 3 %

14/01/2019, 17:12

Проект общественного фонда «Академгородок» поборется за грант

14/01/2019, 16:43

Первая кофейня Skuratov Coffee открылась в Новосибирске

14/01/2019, 16:40

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×