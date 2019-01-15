Новосибирцы взяли половину мест в шорт-листе Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

12 января завершилось онлайн-голосование членов жюри Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь. Эксперты из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Омска, Томска, Иркутска и Кемерова оценили 61 проект со всей Сибири. Генеральным партнером премии выступает ГМК «Норильский никель», сообщили в исполнительной дирекции конкурса.

По итогам оценок жюри в шорт-лист вошло 18 проектов. Лидеры – Новосибирск и Красноярск – представили по шесть проектов. Из Кемерова в шорт-лист попали три проекта, также в число лучших вошли участники из Омска и Норильска.

Так, в шорт-лист вошли новосибирские проекты: Амбассадоры бренда: как и зачем МегаФон создает комьюнити инфлюенсеров в Новосибирске, автор Екатерина Терентьева, Народная премия НГС, автор Ринат Низамов, социальный эксперимент «Серый волк на страже детской безопасности», автор Дарья Чиркова, Ночь научных историй: сибирский сайнс-бархоппинг, автор Александр Дубынин, Супермены-альпинисты для детей, Собаки-терапевты для детей, автор Елизавета Бражник, а также Фестиваль пляжного спорта и отдыха «Электронный Берег», автор Никита Гирин.

Участники шорт-листа выступят на завершающих мероприятиях премии 2 февраля в Новосибирске, где презентуют свои проекты на публичной защите. По итогам будут выбраны победители в номинациях, а также обладатель Гран-при, который автоматически попадет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник». Также 10 лучших проектов получат возможность участия в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.

Организаторы конкурса напомнили, что помимо лучших проектов, ежегодно выбирается победитель в специальной номинации «Мастер», которая присуждается руководителям и сотрудникам подразделений различных компаний, государственных, общественных организаций, которые реализуют значимые для отрасли проекты, развивают коммуникации и являются экспертами в сфере PR. Три лучших кандидата по итогам опроса выступят на завершающих мероприятиях премии, где и будет выбран победитель.

Фото: предоставлено организаторами конкурса