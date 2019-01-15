Стоимость новогоднего стола новосибирцев выросла в 18 раз

С 30 декабря 2018 по 8 января 2019 года клиенты банка потратили с карт 21,2 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года траты новосибирцев выросли на 19% – тогда сибиряки потратили 17,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе УБРиР.

Основной статьей расходов новосибирцев стали переводы. За год эта цифра увеличилась вдвое, с 5,5 млн до 11,9 млн рублей.

Платежи и транзакции через терминалы и банкоматы составили 8,3 млн рублей. По сравнению с прошлыми праздниками цифра уменьшилась на 1,2%. В прошлом году новосибирцы потратили на это 8,5 млн рублей.

Расходы на новогоднее застолье у новосибирцев выросли в 18 раз. Если в прошлом году в супермаркетах клиенты ПАО КБ «УБРиР» оставили всего 15,9 тыс. рублей, то в этом году траты составили 289,3 тыс. рублей.

Расходы новосибирцев на связь в праздники выросли в 2 раза – с 32,6 тыс. до 63,5 тыс. рублей. На ремонт и домашнее хозяйство сибиряки потратили 99,3 тыс. рублей.

Своих железных коней жители Новосибирска в выходные баловали больше, чем самих себя. На услуги автосервисов за 10 дней сибиряки потратили более 90 тыс. рублей, тогда как на одежду и услуги салонов красоты ушло 74 тыс. и 53,9 тыс. соответственно.

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