Новосибирцы взяли за месяц около тысячи автокредитов

В июле в Новосибирской области было выдано около 1 тыс автокредитов на 0.9 млрд рублей. По этому показателю область находится на 17 месте в России. Для сравнения, в Москве за минувший месяц банки выдали 6,3 тыс займов для покупки машин на общую сумму 7,6 млрд, говорится в аналитике Объединённого кредитного бюро (ОКБ). По сравнению с июнем, количество выданных автокредитов в Новосибирске выросло на 22%, а их сумма на 29%.

Кстати, не смотря на небольшое количество автозаймов в регионе, этот результат оказался выше, чем в докарантинном периоде 2019 года. В июле 2020 новосибирцы взяли на 12% больше кредитов для покупки машин, чем годом ранее, а общая сумма займа выросла на 20%.

— Выдачи автокредитов после резкого падения в карантинные месяцы формально восстановились до прошлогодних значений. Однако рост новых выдач во многом обеспечили жители столицы. Автосалоны в Москве, где были самые жесткие карантинные ограничения, заработали лишь с июня, но удовлетворить отложенный спрос полностью за месяц не смогли из-за отсутствия автомобилей на складах в достаточном количестве. Таким образом, июльский рост автокредитования во многом связан с продолжающейся реализацией отложенного спроса, — комментирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

В целом по России, по предварительным данным ОКБ, Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в июле 2020 года банки выдали 70 тысяч автокредитов — на 18% больше, чем в июне 2020 года, и на 2% больше, чем в июле 2019 года. Объем предоставленных средств составил 58,4 млрд руб., что на 23% больше, чем в июне, и на 3% больше, чем в прошлом году.

Выдачи автокредитов по итогам 7 месяцев текущего года сократились на 14% по количеству и на 11% по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Полная стоимость кредита (ПСК), в отличие от ряда других сегментов розничного кредитования, в автокредитовании хотя и находится на низком уровне (14,2% годовых), не является рекордно низкой, — уточняют в ОКБ. — На таком же уровне она находилась в конце 2018 года, а на более низком — во второй половине 2017 года. Средний размер автокредита начал постепенно расти после существенного падения в карантинные месяцы и составил около 840 тыс. руб. При этом его размер все еще ниже, чем в первом квартале 2020 года.

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