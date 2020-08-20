Акцент на предварительную запись

Приспособленные под пациентов с коронавирусом медучреждения Новосибирска и Новосибирской области снова перепрофилируются. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Аксёнова. По информации Аксёновой, в ближайшее время для своего основного контингента пациентов откроется кардиодиспансер, практически готов к открытию госпиталь для ветеранов №2.

— Готовим к возобновлению работы (пока эти учреждения ещё принимают пациентов с коронавирусом) терапевтический корпус 25-й больницы и терапевтический корпус 2-й больницы Скорой медицинской помощи, — рассказывает Аксёнова. — Вернутся к своей работе специализированные отделения, такие, как неврологическое, кардиологическое, пульмонологическое. Главное, что в этих корпусах у нас развёрнуты первичные сосудистые отделения, которые оказываю помощь больным с острым коронарным синдромом, острым нарушением мозгового кровообращения.

— Это консультативная поликлиника областной клинической больницы, кардиодиспансер, подразделение городской клинической больницы диагностического центра и многие другие, — поясняет Аксёнова.

Что касается плановой медпомощи, то, по словам замминистра, в первую очередь откроется первичное звено и полностью возобновят работу поликлиники в части восстановления консультаций врачей и диагностических исследований. Кроме того, возобновят работу городские и областные центры специализированной амбулаторной медпомощи.

При этом, как сообщает чиновница, с возобновлением работы медучреждений акцент будет сделан на предварительной записи пациентов к врачам. По словам Аксёновой, это поможет избежать излишней скученности людей в помещении.

— Наши поликлиники, все наши учреждения будут максимально выходить на предварительную запись в том числе через личный кабинет, через электронную регистратуру, так называемый «Единый колл-центр 124», чтобы избежать скученности пациентов, — говорит замминистра. — Все остальные санитарные нормы останутся прежними. Мы также оставляем фильтры на входе в учреждения. Ограниченными останутся посещения пациентов родственниками. В наших учреждениях будет измерение температуры на входе, масочный режим. Если у пациента зафиксируют респираторные проявления, то его выведут в специальный кабинет, где окажут неотложную помощь.

— Мы даже ряд профилей оговорили в своих нормативных документах как особые, чтобы не допустить прерывания курсов терапии или отложенных оперативных вмешательств, — сообщает Аксёнова. — Если нужна была медпомощь, она оказывалась. В настоящий момент будет формироваться реестр тех, кому было выдано направление участковыми врачами. Думаю, что у нас медицина представлена достойно. Госзадание есть не только в государственных, но и в ведомственных и ряде частных медицинских организациях. Думаю, мы справимся и окажем помощь всем.

В то же время, как отмечают в региональном минздраве, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, даже в период временного перепрофилирования медучреждений ни один из нуждающихся пациентов не оказался без необходимой медицинской помощи.

В настоящее время на территории Новосибирской области подтверждено 10,8 тыс. случаев заражений коронавирусом. Выздоровели 9,5 тыс. человек, умерли 329 больных. За последние сутки выявлено 44 новых случая заболевания.

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