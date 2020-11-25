Новосибирцы хранят на депозитах в банках более 460 млрд рублей

На 1 октября 2020 года остатки по вкладам жителей Новосибирской области составили 462,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России. Отмечается, что за 12 месяцев они выросли на 8%, а с начала текущего года — на 3%. Темпы прироста находятся в рамках средних по Сибири значений.

— На протяжении года динамика остатков по вкладам была различной. После незначительного сезонного оттока в январе, когда обычно идет закрытие годовых вкладов, жители Новосибирской области начали пополнять депозиты. За февраль сумма вкладов выросла на 3%, в марте и апреле в период ограничительных мер темпы прироста начали замедляться. В мае и в июне снова наблюдался рост в 3%. В июле был зафиксирован месячный отток вкладов из банков в размере 7%. В августе и сентябре снова наблюдался умеренный рост остатков банковских депозитов, — подчеркнули в пресс-службе.

Уточняется, что основную часть сбережений (88%) население предпочитает хранить в рублях.

— Вклады продолжают оставаться популярным инструментом сбережений для жителей Новосибирской области. Средние ставки по депозитам снижаются, но все же остаются выше средней инфляции. Кроме того, это единственный инструмент с гарантированной доходностью, который еще и застрахован государством. Теперь открыть вклад станет еще проще и удобнее. С октября заработал маркетплейс. Благодаря ему новосибирцы по мере развития сервиса и подключения к нему банков смогут сравнивать и открывать вклады, не посещая банковские офисы. Совершение сделки происходит онлайн, — отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Маркетплейс — это виртуальная система, которая позволяет гражданам приобретать финансовые продукты без региональных ограничений в любое время суток. Проект пока доступен не для всех городов страны, но Новосибирск подключился к системе с самого начала. Все сделки проводит оператор финансовой платформы, который создаёт безопасную и удобную площадку для совершения финансовых операций. На данный момент в реестр Банка России включены три таких платформы. Все сделки фиксирует Регистратор финансовых транзакций (РФТ), работу которого регулирует Банк России.

По ее словам, сейчас на маркетплейсе физические лица могут открыть вклад или приобрести полис ОСАГО. В дальнейшем выбор услуг будет значительно расширен.

Фото: pixabay.com, автор- nattanan23