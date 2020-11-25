Илья Поляков: Рост качества — это системный процесс!

— У слова «система», как известно, два основных значения. Во-первых, физическое, сугубо инженерное — комплекс механизмов и динамических процессов, во-вторых, умозрительное — группа взаимосвязанных понятий. Какой трактовкой пользуются в «Стрижах»?

— И той, и другой — и гуманитарной, и инженерной. Потому что система качества — это идеология и техническая доктрина. Изначально, придя на нашу первую площадку комплексной застройки в 2011-м, мы сформулировали миссию так: «Продаем не просто квадратные метры, а стиль жизни». Тогда для сегмента общедоступного жилья такая формулировка была абсолютно новой, даже «мозгоразрывной». В этом секторе все мыслили в рамках пропорции «квадрат/рубль», наш подход казался слишком философским, что ли, слишком гуманитарным. Тем не менее именно он помог нам найти свое место на рынке и векторы долгосрочного развития. Потому еще тогда пытались дать точные описания фундаментальным реалиям — что для нас является качеством жизни?

— И каким оказался итог этой аналитической работы?

— Качество жизни — это собирательное понятие: качество жилья, качество благоустройства, качество квартальной среды, качество интеграции в общегородской контекст. В общем, это такой «концентрический», растущий вширь образ — от штучного дома к контексту района и города. Но это, так сказать, идейная первооснова. А частности, нюансы — это тот «потолок», который надо поднимать все выше и выше. Причем у целевой аудитории каждого объекта свои представления об этой верхней планке. Сразу скажу, что эконом-категорию в жестко-классическом ее понимании мы принципиально не строили никогда — мы изначально против классовой сегрегации. И наш корпоративный канон качества всегда был выше общерыночного — в том числе и для общедоступных вариантов.

— В коллегиальной среде поговаривают о новом принципе работы, который ГК «Стрижи» внедряет в регионе. В чем его суть?

— У нас, если можно так сказать, целый веер новаций, новых подходов. На ближайшее будущее запланирована большая обойма объектов в разных районах Новосибирска. И на них мы опробуем новые принципы работы над качеством. Так, на Родниках, по соседству с «Онегой», начинаем еще один жилой массив в очень интересной эстетике, родственной «Онеге». Там есть особый проектный слой — благоустройство на период строительства. То есть некоторые элементы благоустройства там будем закладывать уже на стадии подготовки стройплощадки. Это большой комплекс благоустройства, многослойный. Это и временные элементы благоустройства — на период строительных работ, и постоянные — те, которые останутся после того, как стройплощадка станет жилмассивом. И, конечно, это новая концепция логистики и трудовой эргономики — мы будем более кропотливо подходить к организации строительной площадки. Это полезно как трудовой мотиватор и как стартовый аргумент для будущих инвесторов, приезжающих на экскурсии. Если человек видит вдумчивый подход девелопера еще на фазе нулевого этапа, то воспринимает это очень ободряюще.

— Не отразится ли эта тщательность на сроках строительства?

— Нет. Более того, это именно для ускорения и сделано. Мы всегда строили быстро, но сейчас надо строить еще быстрее — жизнь заставляет. Как раз этой цели и служит еще одна новая практика. Сейчас в мире вообще очень много технологий, помогающих строить быстро и при этом максимально качественно. В частности, BIM-технология — информационное моделирование зданий.

В России внедрение BIM-проектирования началось с Москвы. А к 2023 году к участию в тендерах будут допускаться только пользователи BIM-систем. Получается, что мы примерно на три года опережаем общероссийскую практику, идем вровень со столицей. В общем, это принципиально новый уровень осмысления проекта. И иной уровень контроля за стройкой — не визуальный, а инструментальный. И даже внешний контроль в BIM-доктрине выходит на другой уровень. Например, для контроля вертикальности применяются сканирующие квадрокоптеры. Поднимаясь вдоль стен здания, такой дрон-сканер передает в BIM-систему очень точные данные. К тому же, благодаря дронам, можно оценить организацию строительной площадки — быстро, панорамно и без обхода. Неправильное складирование материалов, мусор, который забыли вывезти, — с квадрокоптеров все это видно сразу. И меры можно принять оперативно. Во-вторых, сразу же, параллельно делается эксплуатационная модель здания. Туда заложены все инженерные параметры, все технические характеристики. Это важная вводная для управляющей компании: эксплуатационная модель — это как бы самосознание постройки. Например, вентиляционная система модели живет по законам реальной физики. И когда подходит время ревизии вентилятора, модель об этом заблаговременно напоминает. И если случается какая-либо авария, то сразу понятно, как ее локализовать — где прорыв, где запорная арматура, как до нее добраться. В общем, оперативность управляющей компании с помощью информационной модели вырастает буквально в разы.

— На каких объектах ГК «Стрижи» дебютирует BIM-система?

— В BIM-системе сейчас проектируется наш ледовый дворец «Стрижи Арена». Это большое и очень сложное в техническом смысле сооружение, потому дебют BIM-системы мы сориентировали именно на него. А сейчас в BIM’e проектируется еще и жилой массив — тот самый, что скоро станет соседом «Онеги» и «Северной короны». Мы одними из первых в Новосибирске осваиваем эту систему. Поэтому к некоторой доле дебютантских шишек мы готовы. Но будущее объективно за BIM-практикой. Сейчас на очереди — официальная привязка экспертной практики к BIM-проектированию. Пока экспертиза не умеет этот формат принимать. Но, думаю, это решаемая проблема, дело ближайшего будущего.

Фото и видео-материалы предоставлены ГК «Стрижи»