«Лучший кейтеринг Сибири» вдохновил профессионалов выездного питания

10 – 11 апреля в Новосибирском Экспоцентре прошел форум Сибирского макрорегиона «Лучший кейтеринг Сибири», организованный Вице-президентом по кейтерингу Сибирской Федерации рестораторов и отельеров (СибФРиО) Анной Сидевич в рамках отраслевой конференции «HoReCa. Перезагрузка: Ресторанный бизнес, Отельный бизнес, Туризм», организованной СибФРиО и министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Форум собрал более 100 участников из Барнаула, Кемерово, Томска, Москвы, Алтайского края и Новосибирской области. Среди слушателей и выступающих — руководители компаний, оказывающие услуги выездного питания, шеф-повара, ивенторы (агентства событий), а также специалисты принимающих площадок. Основным форматом обмена опытом и мнениями стала дискуссионная панель «Взаимодействие кейтерингов, ивенторов и заказчиков». Здесь обсудили проблемы взаимодействия заказчиков с кейтерье, поиски общего языка представителей кейтеринга и ивенторов, работу на типичных и специфичных площадках.

Необходимую информацию для продвижения и развития бизнеса участники форума получили из презентации Анны Сидевич на тему «Обзор трендов в кейтеринге на отраслевой конференции в Новом Орлеане». Американский опыт был также представлен телемостом в реальном времени с шеф-поваром компании Revel Catering & Events Джони Грэхемом, который поделился подходами к сервировке и подаче блюд на фуршетах и банкетах.

— Судя по созвучию выступлений, кейтерье в России и Америке имеют схожие проблемы, — отметила Анна Сидевич. — И значимость человеческого фактора крайне велика не только у нас, но и за океаном.

Живой интерес вызвала презентация «Современное ивент-пространство. Новый взгляд на Михайловскую набережную», которую провела директор парка культуры и отдыха «Михайловская набережная» Евгения Вторушина.

Свадебные банкеты, обслуживание государственных заказчиков, плюсы и минусы кейтеринга на базе ресторана, развитие сети банкетных залов и другие практики также стали предметом профессионального обсуждения представителей отрасли. Здесь тоже говорили о компетенциях и человеческом факторе. Проблемы возникают в ситуации: если в партнерстве с сильным ивент-агентством выступает слабый кейтеринг. И наоборот. При слабом уровне организации процессов страдают все: и ивенторы, и кейтеринг. Но, прежде всего, — клиент.

— С каждым годом мы видим все больше интереса со стороны профессионалов ко всем нашим мероприятиям, — поделилась организатор конференции «HoReCa. Перезагрузка: Ресторанный бизнес, Отельный бизнес, Туризм», председатель правления СибФРиО Галина Шеломенцева.

По итогам форума было решено регулярно проводить собрания, семинары, круглые столы для обучения специалистов выездного питания.

Фото: предоставлено СибФРиО