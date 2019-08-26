Новосибирцы задолжали за тепло и горячую воду 1,8 млрд рублей

Теплосбытовое подразделение Сибирской генерирующей компании (СГК) подвело итоги работы за 7 месяцев 2019 года. По состоянию на 1 августа задолженность жителей и различных организаций Новосибирска за тепло и горячую воду перед теплоэнергетиками составила почти 2,5 миллиарда рублей: 1,8 млрд рублей должны физические лица и более 655 млн рублей — юридические лица, сообщили в пресс-службе СГК.

— В этом году стоимость всей ремонтной программы на тепловых сетях Новосибирска составляет 721 млн рублей. Таким образом, нынешней суммы задолженности за тепло примерно хватило бы на три года ремонтов городских теплосетей в объемах 2019 года, — подчеркивают в СГК.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, наблюдается снижение дебиторской задолженности среди юридических лиц на 16%. Прирост задолженности среди физических лиц связан с положительной корректировкой в этом году и составил 18%.

За семь месяцев 2019 года в отношении физических лиц вынесено более 11 тысяч судебных приказов о взыскании задолженности в пользу ресурсоснабжающей организации.

В 2019 году судебные приставы наложили 765 арестов на имущество должников-физлиц, взыскано более 93 млн рублей.

В СГК рассказали, что на имущество должников-юрлиц наложено 23 ареста, взыскано более 101 миллиона рублей в пользу ресурсоснабжающей организации. В топ неплательщиков среди юрлиц вошли ТСЖ «УЮТ-2», ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», ОАО ПМСП «Электрон», ООО «Дискус плюс», ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России. Среди юридических лиц задолженность жилищных организаций составляет более 222 млн рублей.

— Причины накопившейся задолженности могут быть разные – низкий уровень платежеспособности, забывчивость или безответственное отношение к своим обязательствам. В целом, каждый год платежная дисциплина растет, но уровень ее по-прежнему вызывает обеспокоенность. Иногда только крайние меры – запрет выезда за границу, арест имущества – заставляют потребителей рассчитаться с долгами за отопление и горячую воду. Есть проблемы и с жилищными организациями, которые предпочитают заводить деньги горожан на свои счета и не расплачиваются с поставщиком ресурса. Мы не можем с этим мириться, так от стабильного поступления денежных средств зависит финансирование ремонтных программ, организация прохождения отопительного сезона, — рассказал директор теплосбытового подразделения СГК в Новосибирске Дмитрий Григорович.

Обращение в суд для взыскания долга – крайняя мера для энергокомпании, и прежде чем пойти на нее, СГК использует все возможности для решения вопроса мирным путем: от SMS и звонка-напоминания о накопившейся задолженности до рассрочки платежа, которая может быть предоставлена жителю, в частности, если он попал в непростую жизненную ситуацию и не имеет возможности оплатить весь долг сразу. При заключении соглашения о рассрочке платежа сумма оплаты долга делится на несколько частей. Главное условие соглашения – денежные средства нужно вносить в определенные даты.

В СГК напомнили, что для оплаты за горячую воду и отопление без комиссии можно использовать мобильное приложение СГК, с помощью которого также можно узнать о начислениях, а также о том, где и когда будут производиться отключения горячей воды (AppStore и Google Play). Оплатить без комиссии можно и на сайте компании в личном кабинете.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru