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Молодой ученый НГТУ НЭТИ получил 9 млн рублей на научное исследование

Темой работы станет изучение российской государственной пропаганды времен покорения Сибири.
  • 26/08/2019, 13:54
Молодой ученый НГТУ НЭТИ получил 9 млн рублей на научное исследование

Старший преподаватель кафедры социологии и массовых коммуникаций Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Сергей Чернышов стал одним из победителей конкурса Российского фонда фундаментальных исследований на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые молодыми учеными — кандидатами наук в научных организациях РФ («Перспектива»). Тема поддержанной заявки — «Конструирование социально-политических смыслов в коммуникативных практиках центральной власти в период присоединения Западной Сибири к Русскому государству», сообщили в пресс-службе университета.

Новизна исследования в том, что впервые коммуникации центральной власти Русского государства являются отдельным объектом научного интереса и рассматриваются через призму причинно-следственных связей. Фактически впервые будет рассмотрен вопрос государственной и корпоративной пропаганды периода правления Ивана Грозного и присоединения Западной Сибири к Русскому государству. Среди вопросов, которые ставятся в исследовании: как государственная и церковная система коммуникаций объясняла колонизацию Сибири для разных аудиторий (внутренней, внешней), как и почему сформировался известный нам канон о присоединении Сибири к Русскому государству (в том числе образ покорителя Сибири Ермака), кто из представителей элит Русского государства был заинтересован в той или иной точке зрения на исторические события, как работала государственная и корпоративная системы распространения нужной информации и наконец — верили ли цари в официальную позицию государства по тем или иным вопросам?

— В этом исследовании мы впервые поставим вопрос о том, почему возникла та или иная версия событий и верили ли в нее те, кто ее транслировал — дипломаты, летописцы, элиты и царский двор. Хороший пример — образ Ермака, лихого казака, покорителя Сибири. Предварительные исследования показывают, что известный нам образ целенаправленно формировался сначала родом Строгановых (которые под необходимые тезисы переписывали летописи), затем первым Сибирским митрополитом (которому нужны были свои «местные святые») и окончательно закрепился после восстания Степана Разина, с которого фактически «срисован» Ермак. Другой пример — как Иван Грозный легитимизировал свое право на царский престол для разных аудиторий. Оказывается, что для западных государей он транслировал версию про преемственность московской правящей династии от потомков Цезаря (грубо говоря: «мы еще больше европейцы, чем вы»), для восточных правителей он намекал, что является преемником Чингисхана, а для внутренней аудитории представал как наместник Бога на земле. И ни в одну из этих версий, похоже, сам и не верил — то есть, все это были исключительно технологические коммуникационные уловки, — комментирует Сергей Чернышов.

Работа будет выполняться в течение трех лет. По итогам реализации проекта будут опубликованы не менее пяти научных статей в журналах, индексируемых в БД Web of Science или Scopus, выпущена монография, сформирована и опубликована в открытом доступе информационная система в виде Maps Of Meaning, содержащей «карту смыслов» основных идей и коммуникационных практик центральной власти и иных субъектов коммуникаций в период присоединения Западной Сибири к Русскому государству, подготовлена докторская диссертация. Грантовое финансирование осуществляется ежегодными траншами, годовой бюджет — около 3 миллионов рублей. Обязательное условие — академическая мобильность: работа будет выполнена на базе кафедры российской истории партнера НГТУ НЭТИ — Национального исследовательского Томского государственного университета.

Конкурс «Перспектива» Российского фонда фундаментальных исследований в 2019 году был объявлен впервые. По итогам конкурса в 2019 году по всей стране был поддержан 181 проект, в том числе по направлению «Отечественная история» — 8 проектов, по проблематике исследования Сибири — 6 проектов.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ

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