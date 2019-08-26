В июле 2019 года годовая инфляция в Новосибирской области ускорилась до 4,6%

В июле 2019 года годовая инфляция в Сибири сохранилась на уровне июня — 5,1%, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России. По данным экспертов, снизились темпы роста цен на продовольственные товары и услуги, что смягчило некоторое увеличение непродовольственной инфляции. Сдерживающее влияние на инфляцию в июле оказали эффект высокой базы прошлого года, укрепление курса рубля и умеренный потребительский спрос. С другой стороны, проинфляционным фактором выступил рост спроса на автомобили.

В Сибирском ГУ Банка России отметили, что продовольственная инфляция в июле замедлилась до 5,9% в годовом выражении после 6% в июне.

— Снизились темпы роста цен на мясо и продукты его переработки. На фоне снижения мировых и внутренних цен на зерно замедлился рост цен на муку, крупу, макаронные и хлебобулочные изделия. Цены на сахар снизились в условиях перепроизводства и снижения оптовых цен производителей, что связано с изменением конъюнктуры мирового рынка, — уточнили в пресс-службе.

В июле в регионе продолжил дешеветь картофель, запасы которого на начало месяца почти в 7 раз превышали прошлогодние значения. На фоне раннего поступления на рынок продукции нового урожая подешевели капуста, свекла, морковь и огурцы.

Что касается непродовольственной инфляции в июле, то она увеличилась до 3,8% после 3,7% в июне.

— Наибольший вклад в инфляцию внесли цены на легковые автомобили. За год объем сибирского авторынка вырос на 6%. Увеличение продаж и, как следствие, рост цен на автомобили были связаны с реализацией отложенного спроса. В остальном динамика цен на непродовольственные товары, включая моторное топливо, оставалась умеренной. Каждый десятый непродовольственный товар в регионе в июле подешевел, а каждый второй подорожал не более чем на 4%. В Республике Алтай, единственном из сибирских регионов, цены на непродовольственные товары снизились благодаря акциям сетевых магазинов, направленным на активизацию потребительского спроса, — говорится в сообщении.

Инфляция услуг в Сибири замедлилась в июле до 5,6% после 5,7% в июне.

— Основной вклад в снижение годовых темпов прироста цен внесли жилищно-коммунальные услуги. Замедлился прирост тарифов за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов, в результате их влияние на инфляцию несколько снизилось. А в Республике Хакасия и Кемеровской области с 1 июля 2019 года тарифы на вывоз мусора снижены по решению региональных органов власти, — отмечают специалисты.

На фоне укрепления курса рубля замедлился рост цен на зарубежные поездки, а туры в Европу и Таиланд даже подешевели.

Из-за слабого потребительского спроса в июле 2019 года в Республике Алтай сохранялась самая низкая среди сибирских регионов инфляция (2,4%). Ниже среднероссийского уровня инфляция в Республике Тыва (3,8%) и Алтайском крае (4,5%).

— В июле 2019 года годовая инфляция в Новосибирской области ускорилась до 4,6% после 4,5% в июне. На это повлияли все компоненты потребительской инфляции. Темпы прироста цен на продовольствие повысились до 4,8% (с 4,7% в июне). Среди продовольственных товаров ускорился рост цен на продукцию животноводства – мясо, молоко, яйца. При этом замедлились темпы роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия, макароны и крупу. Подешевели овощи «борщевого набора» (картофель, капуста, свекла), а также яблоки и подсолнечное масло. Ускорение непродовольственной инфляции до 4% (с 3,9% в июне) в основном определялось динамикой цен на легковые автомобили. При этом темпы роста цен на большинство товаров не превышали 4%. В сегменте услуг темпы прироста цен повысились до 5,4% (с 5,2% в июне). Больше всего подорожали авиабилеты, отражая отложенную реакцию на значительный рост стоимости авиакеросина в прошлом году, — отметили в Сибирском ГУ Банка России.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране вернется к 4% в начале 2020 года.

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