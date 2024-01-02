Новосибирец дезертировал из зоны специальной военной операции

Военнослужащий Первухин, желая на время уклониться от прохождения военной службы и отдохнуть от исполнения военных обязанностей, 8 июня минувшего года самовольно оставил расположенные в ДНР позиции войсковой части, к которой был прикомандирован на период проведения СВО.

По сведениям Новосибирского военного суда, обвиняемый «убыл к месту жительства в Здвинск Новосибирской области, где стал проживать с семьей, проводя время по своему усмотрению».

Тем не менее, 16 октября того же года Первухина таки прибыл в новосибирскую военную комендатуру и заявил о себе, как о военнослужащем, который допустил самовольное оставление части.

Решением суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ. Он понесет наказание в виде условного лишения свободы сроком на пять лет с испытательным сроком в три года.

Приговор в законную силу не вступил.

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