В Новосибирске построят еще одну гостиницу

На улице Станиславского в Новосибирске построят новую гостиницу на 280 номеров и семь магазинов.

Мэрия Новосибирска уже выдала на эти цели разрешение ООО «Специализированный застройщик «Диадема» 27 декабря минувшего года.

Согласно документу, предполагается проведение реконструкции нежилого здания в гостиницу.

Известно, что пять нежилых зданий и участок общей площадью 10 000 кв. м. были проданы на аукционе летом прошлого года. Площадка на улице Станиславского, 25 в Ленинском районе, говорилось в документах, пригодна для редевелопмента, строительства жилья или апартаментов. Стартовая цена составляла 137,6 млн.руб.

Ранее владельцем имущества был ликвидированный в 2022 году ФГУП «Издательство «Наука» — здесь располагался один из трёх производственно-полиграфических и книгораспространительских центров предприятия.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Специализированный застройщик «Диадема» под началом Глеба Половникова образовалось в Новосибирске в минувшем году. Директор общества наряду с этим руководит также ООО «СЗ Расцветай на Гоголя», «Расцветай Инвест» и другими.

Учредителем выступает Владислав Савельев, который по совместительству является владельцем ряда компаний, в том числе фирмы «Расцветай Инвест».

Ранее редакция сообщала, что московская группа «Основа» откроет термальный комплекс в Новосибирске.