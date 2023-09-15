Суд в Новосибирске приговорил прапорщика к 6 годам за дезертирство

Новосибирским гарнизонным военным судом осужден прапорщик Виктор Покусин. Его приговорили к 6 годам заключения. Об этом сообщила пресс-служба Суда общей юрисдикции Новосибирской области в ВКонтакте. Ранее он был осужден на условный срок.

— 14 июня 2023 года с целью уклониться от прохождения военной службы, Виктор Покусин не прибыл на службу к установленному регламентом служебного времени сроку и убыл в Алтайский край, где проживал на разных адресах, менял телефоны и сим-карты, а также скрывался от военнослужащих войсковой части, участвовавших в его розыске, — говорится в сообщении суда.

19 июня 2023 года Покусин был обнаружен сотрудниками полиции и военнослужащими воинской части в Новоалтайске Алтайского края, и препровожден к месту прохождения военной службы.

Покусину назначено в виде лишения свободы на срок шесть лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее реакция сообщала о том, что за новогодние каникулы 5 лет колонии получил военный в Новосибирской области.