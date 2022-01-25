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Новосибирец незаконно получил выплаты на строительство жилья

  • 25/01/2022, 16:18
новости Новосибирска
В отношении получателя субсидии возбуждено уголовное дело.

Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело по обвинению 58-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере), сообщила пресс-служба следственного комитета области.

По данным следствия, в 2016 году фигуранту по делу, как участнику мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» предоставлено свидетельство социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности в размере 1 млн. 777 тыс. рублей, которые были направлены в бюджет администрации Кыштовского района Новосибирской области. После этого между получателем государственной поддержки и администрацией был заключен договор строительного подряда.

В июне 2016 года обвиняемый, не выполняя фактически строительства жилого дома, предоставил в администрацию Кыштовского района Новосибирской области для подписания и дальнейшей оплаты заведомо ложные и не соответствующие действительности акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, об окончании строительства им жилого дома. После чего, в 2021 году должностными лицами администрации Кыштовского района фигуранту по делу была предоставлена социальная выплата на строительство жилья в размере 1 млн. 777 тыс. рублей, которыми обвиняемый, не приступая к строительству, распорядился по собственному усмотрению.

Данный объект недвижимости до настоящего времени находится на стадии строительства, не является пригодным для проживания. Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Новосибирской области.

Следователем проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств. Расследование продолжается.

Фото pixabay.com — Capri23auto

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Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : субсидия на строительство жилья строительство мошенничество


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