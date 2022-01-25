Рекламодателям

ВТБ отказывается от бумажных закладных при оформлении ипотеки

  • 25/01/2022, 15:14
ВТБ при поддержке ДОМ.РФ реализует сервис выдачи электронных закладных при оформлении ипотеки. Услуга позволит перевести кредитную сделку полностью в цифровой формат, без необходимости посещения клиентом офисов Росреестра и МФЦ.

Реализация технологии завершится до конца второго квартала и будет доступна во всех регионах присутствия банка. Новости компаний

В рамках ипотечной сделки ВТБ сформирует для клиента необходимый пакет документов, который будет включать закладную в цифровом виде. Документы будут подписаны электронной подписью участников сделки и банка. Сотрудники направят их в Росреестр, который проведет регистрацию ипотеки и внесет сведения об электронной закладной. На финальном этапе она передается в ВТБ Специализированный депозитарий для хранения. Технологический партнёр банка по выпуску цифровых закладных – экосистема недвижимости «Метр квадратный».

После погашения ипотечного кредита банк без участия клиента снимает обременение с объекта недвижимости в Росреестре. Далее клиент сможет без ограничения распоряжаться недвижимостью.

«Стратегическая задача ВТБ – обеспечить максимальную доступность своих продуктов и услуг в цифровом формате, включая сервисы для получения и обслуживания ипотечного кредита. Важным этапом стал переход на работу с электронными закладными. С момента запуска проекта в июле прошлого года мы уже выпустили около 8 тысяч таких закладных. Проект позволяет значительно упростить процесс оформления залога для заемщика, потому что исключает необходимость использования бумажного документа и посещения клиентом МФЦ как при получении ипотеки, так и на этапе ее полного погашения. Снятие обременения в Росреестре в этом случае происходит дистанционно, без участия заемщика», – прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

«ДОМ.РФ активно внедряет цифровые процессы на ипотечном рынке. В декабре 2021 года вместе с Росреестром мы обеспечили выдачу первой в России электронной закладной с использованием технологии распределенных реестров. С ВТБ мы смогли совместно отработать процессы, устранить недочеты и сформировать эффективную модель выдачи электронных закладных, которая позволяет банку отказаться от выпуска «бумажных» закладных. Эта работа нацелена и на создание удобного цифрового рынка для всех его участников, и на увеличение объемов секьюритизации, которая позволяет банкам наращивать объемы жилищного кредитования», — отметил управляющий директор по цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Ранее ВТБ выступил с инициативой создания на государственном уровне единого суперсервиса для онлайн-решения вопросов с недвижимостью. Новая платформа может в режиме «одного окна» предложить профессиональным участникам рынка и физическим лицам объединить все ситуации, связанные с поиском квартиры или дома, проведением сделки, подбором ипотеки, жилищным обслуживанием, оплатой налогов и т.д. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников в рамках форума «Финополис».

По его словам, реализация этого проекта невозможна без развития онлайн-ипотеки. В ВТБ доля онлайн-заявок на получение ипотеки превысила 60% от их общего числа, сделки с электронной регистрацией занимают 64%, а в 2022 году банк увеличит этот показатель до 90%.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам 2021 года банк выдал рекордный объем ипотеки: клиенты оформили свыше 347 тысяч кредитов на 1,2 трлн рублей. Прирост к 2020 году составил 28%.

533

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : электронные закладные финансы недвижимость ипотека ВТБ


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Сибиряки купили ювелирных изделий на 170 млн рублей

25/01/2022, 09:55

Новые ЛЭП построят в 2022 году на федеральных трассах Западной Сибири

21/01/2022, 17:07

Финансовая разведка выявила в регионах Сибири нарушения на 13 млрд рублей

21/01/2022, 15:50

Актуальный разговор

Интервью

Местное самоуправление — в районы, мэров — в вертикаль

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске планируют разрешить сносить частные дома при комплексном развитии территорий

25/01/2022, 17:39

Новосибирец незаконно получил выплаты на строительство жилья

25/01/2022, 16:18

С новосибирского бизнеса будут строже спрашивать за благоустройство территорий

25/01/2022, 13:30

Новосибирску разрешили рассчитывать тарифы за теплоснабжение по-новому

25/01/2022, 12:10
Популярное

Магнитные бури в феврале 2022 года

25/01/2022, 15:01

Восточный гороскоп финансов на 2022 год

25/01/2022, 13:27

Сколько формул можно спрятать в одноразовой маске – шпаргалке?

24/01/2022, 16:30

Обновленную банкноту в 100 рублей Центробанк представит в ближайшее время

21/01/2022, 11:30

Как отличить звонок из банка от звонка мошенника

21/01/2022, 10:40

Доллары лучше покупать в пятницу

21/01/2022, 09:53

Пенсии в России будут проиндексированы выше уровня инфляции

20/01/2022, 17:55
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Розничная продажа алкогольной продукции в Новосибирске. Проблемы и решения
27/12/21, 17:25

Новости компаний

Путешествуйте по России с выгодой до 20%

25/01/2022, 17:36

АО «РЭС» продолжает укреплять показатели надёжности

25/01/2022, 11:12

ВТБ распространил ипотеку с господдержкой на готовые частные дома

24/01/2022, 15:14

Количество акционеров ВТБ в Новосибирской области увеличилось более чем на 80%

24/01/2022, 11:08

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

новости Новосибирска

Эксперты прогнозируют третью волну инфляции в 2022 году

Выручка «Новосибирскхлебопродукта» за 2021 год выросла более чем на треть

ЗСЖД заплатила в бюджет Новосибирской области 2,6 млрд рублей налогов

За год долги новосибирцев банкам выросли на 100 млрд рублей

Около 3 тыс новосибирских компаний налоговая подозревает в махинациях с самозанятыми

Финансы

Новости Новосибирска

За полгода новосибирцы открыли 300 тысяч брокерских счетов

В продуктовом ритейле растет популярность сетей формата «жесткий дискаунтер»

За год долги новосибирцев банкам выросли на 100 млрд рублей

Средний размер ипотечного кредита в Новосибирске в 2021 году вырос на 19%

Средний размер займа в региональных ломбардах вырос на четверть

Политика

новости Новосибирска

Полпреда просят помочь с избранием сельского главы

Суд признал законным голосование курсантов в Октябрьском районе

После реформы местного самоуправления муниципалитеты могут лишиться 28 полномочий

Отставки/назначения 2021 года

Спикер Заксобрания не скрывает, что хочет стать губернатором

Недвижимость

новости Новосибирска

В Новосибирске планируют разрешить сносить частные дома при комплексном развитии территорий

Новосибирец незаконно получил выплаты на строительство жилья

Новосибирские застройщики на втором месте по объему привлеченных субсидий от ДОМ.РФ

ГК «Дом-Строй» определилась, что построит на «банковской» улице Новосибирска

В центре Новосибирска может появиться еще одна высотка

Технологии

новости Новосибирска

Объединение институтов СО РАН с НГУ в рамках создания суперкомпьютера не приведет к сокращениям

В индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Телекоммуникации

Новости компаний

Вдвое больше новосибирцев провели зимние каникулы в теплых странах

iPhone 11 стал «смартфоном года» в Новосибирске

МегаФон выяснил, в самолетах или поездах любят путешествовать новосибирцы

Метавселенная будет наследником мобильного интернета

Как Big Data и искусственный интеллект меняют нашу жизнь

Агропром

новости Новосибирска

Новосибирская инновационная компания собрала первый урожай клубники

Выручка «Новосибирскхлебопродукта» за 2021 год выросла более чем на треть

В регионе появилась угроза ящура

Кто из новосибирских сельхозпроизводителей реально развивает мелиорацию на своих землях?

Минсельхоз России начал собирать заявки на льготный тариф для перевозки зерна

Транспорт

новости Новосибирска

Кроссоверы и внедорожники за год в Новосибирске подорожали на 35%

ЗСЖД заплатила в бюджет Новосибирской области 2,6 млрд рублей налогов

Институт теплофизики планирует запустить тестовую модель летающего автомобиля в 2025 году

Мэрия Новосибирска хочет изменить плату за проезд по муниципальным дорогам для тяжеловесов

На торги по отделке станции метро «Спортивная» заявился один участник

Медицина

В условиях пандемии больничный лист можно будет оформить заочно

В условиях пандемии больничный лист можно будет оформить заочно

В НИИТО выросло количество обращений со «спортивными» травмами

Бактериофаготерапия и остеоонкология — новые направления работы новосибирского института

Минздрав России утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса

В коронавирусные стационары стали попадать новосибирцы, вовремя не прошедшие ревакцинацию

Авто

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

Туризм

Новости туризма

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Общество

новости Новосибирска

В Новосибирске планируют разрешить сносить частные дома при комплексном развитии территорий

Новосибирец незаконно получил выплаты на строительство жилья

С новосибирского бизнеса будут строже спрашивать за благоустройство территорий

Новосибирску разрешили рассчитывать тарифы за теплоснабжение по-новому

Лыжная база в Заельцовском районе Новосибирска отойдет частнику

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска