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Путешествуйте по России с выгодой до 20%

  • 25/01/2022, 17:36
С 18 января в России возобновили продажу туров с кешбэком. В рамках госпрограммы любой россиянин может вернуть до 20 000 рублей даже за короткое трехдневное путешествие.

Условия нового этапа программы туристического кешбэка не изменились. По-прежнему нужно выбрать путевку от туроператоров, отелей и агрегаторов России на сайтефинансовые новости мирпутешествий.рф. Поездка может состояться с 18 января по 30 апреля 2022 года при размещении в отелях, гостиницах или санаториях. В речной и морской круиз можно отправиться в период с 18 января по 1 июня 2022 года.

Для получения кешбэка следует зарегистрировать карту «Мир» в Программе лояльности «Мир» на сайте мирпутешествий.рф или на privetmir.ru/russiatravel и с 18 января по 12 апреля 2022 года оплатить ей поездку на странице акции на сайте выбранного партнера Программы. Кешбэк составляет 20% от стоимости путевки, но не более 20 000 рублей на одну карту. Возврат средств производится автоматически, без заявлений потребителей, на карту «Мир» в срок до 5 дней с момента поступления информации об оплате Оператору акции.

Воспользоваться программой Ростуризма можно неоднократно. Кешбэк вернется за все путевки при выполнении условий программы. Хотите получить кешбэк, но нет карты «Мир»? Закажите ее на сайте, в мобильном приложении BL-online, по телефону 8-800-3333-555 или в любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО). Пластиковая карта оформляется в течение двух недель, цифровой можно пользоваться сразу после заказа в приложении.

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Теги : финансы кэшбэк банки Банк Левобережный


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