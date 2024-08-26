Новосибирец оплатил 68 штрафов из-за страха перед руководством на работе

Стандартная схема взыскания задолженности путем принудительных вычетов из заработной платы мотивировала сибиряка оплатить штрафы.

― Должник увидел в личном кабинете на Госуслугах информацию о том, что судебный пристав-исполнитель вынесла постановление об удержании денежных средств из заработной платы. Чтобы не краснеть перед начальством, он спешно погасил задолженность в 127 100 рублей, ― говорится в сообщении ГУФССП по Новосибирской области.

У 21-летнего мужчины накопилось 68 исполнительных производств по штрафами за нарушения правил дорожного движения. Он часто ездил без ремня безопасности, превышал скорость, игнорировал сигналы светофора, а вот оплачивать все эти нарушения не торопился.

Осознав, что на работе после поступления документа в бухгалтерию, у него могут возникнуть проблемы, должник поспешил восстановить свою репутацию. Приставы, увидев, что долг погашен, не стали отправлять постановление работодателю.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области рекомендует своевременно оплачивать долги и не дожидаться принудительных мер. Сделать это можно на официальном сайте ГУФССП региона или на Госуслугах.