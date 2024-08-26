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Суд в Новосибирске оправдал девелопера Игоря Кузнецова, изучив 190 томов уголовного дела

  • 26/08/2024, 11:45
Автор: Юлия Данилова
Суд в Новосибирске оправдал девелопера Игоря Кузнецова, изучив 190 томов уголовного дела
Бизнесмен обвинялся в остановке строительства ЖК «Рихтер».

Кировский районный суд Новосибирска вынес оправдательный приговор в отношении бизнесмена-девелопера Игоря Кузнецова. Об этом сообщила пресс-служба управления Судебного департамента Новосибирской области. Уголовное дело поступило в суд в феврале 2022 года, состояло из 190 томов.

Как говорится в сообщении, органы предварительного следствия подозревали Кузнецова, в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, бизнесмен контролировал компанию ООО «НСК Девелопмент», которая на тот момент возводила ЖК «Рихард» и якобы необоснованно осуществил возврат корпоративной задолженности застройщика по притворным договорам займов, соглашениям и иным договорам гражданско-правового характера перед ним и иными участниками финансово-экономической группы компаний в виде денежных средств и ценных активов ООО «НСК Девелопмент» на общую сумму не менее 141,2 млн рублей.

Следствие констатировало, что после вывода этих средств финансовых возможностей «НСК Девелопмент» оказалось недостаточно для завершения строительства четырех многоквартирных домов ЖК «Рихтер» из шести запланированных. Работы на объектах были остановлены.

В ходе судебного следствия судом были исследованы показания более 400 потерпевших и более 80 свидетелей, исследованы все материалы уголовного дела, а также вещественные доказательства.

Суд, изучив представленные доказательства, пришел к выводу, что Игорь Кузнецов с 2015 года не являлся гендиректором компании, а также не состоял в органах управления компанией. Суд также заявил, что следствие не представило доказательства наделения Кузнецова управленческими функциями, организационно­-распорядительными, административно-хозяйственными полномочиями.

— С учетом вышеизложенного суд пришел к выводу, что субъектом преступления, в совершении которого обвиняется Игорь Кузнецов, он не является. В связи с отсутствием состава преступления судом постановлен оправдательный приговор, — говорится в решении суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Сейчас Игорь Кузнецов может обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства, уточняют в пресс-службе управления судебного департамента.

Напомним, «НСК Девелопмент» был застройщиком многоквартирных домов в составе ЖК «Рихард» на ул. Зорге. Строительство ЖК «Рихард» началось в 2014 году. Сначала его пообещали сдать в эксплуатацию в 2015-2017 годах. Однако застройщик ООО «НСК Девелопмент» так и не закончил объект. В 2018 году в отношении компании «НСК Девелопмент» ввели процедуру наблюдения, а в мае 2019 следователи возбудили дело в отношении руководства «НСК-Девелопмент» по статье «Мошенничество» УК РФ.В начале 2021 года долгострой был передан ПК жилищно-строительному кооперативу «Рихард 279/4». В конце декабря один дом на Зорге был достроен.

В марте 2022 года правительство области сообщило, что обманутым дольщикам, вложившим средства в покупку квартир в трех домах ООО НСК «Девелопмент» на Зорге, будет выплачена компенсация за недостроенное жилье.

Ранее редакция сообщала о том, что дольщиков ещё 12 долгостроев региона ждут компенсации за непостроенное жильё.

Фото предоставлено пресс-службой управления Судебного департамента по Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело долгострой девелопер


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