Новосибирец оплатил долг после ареста свыше десяти банковских счетов

Новосибирец погасил долг по договору поставки лишь после ареста свыше десяти банковских счетов. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Новосибирской области. На исполнении в отделении судебных приставов по Железнодорожному району находилось производство по взысканию задолженности по договору поставки в размере 338 тысяч рублей.

— В ходе работы по исполнительному производству, пристав-исполнитель выявила наличие счетов в семи кредитных организаций. Действенной мерой к погашению просроченной задолженности стал арест свыше десяти банковских счетов должника. Однако денежных средств для полной оплаты было недостаточно, — говорится в сообщении.

После ареста счетов, новосибирец обратился в службу судебных приставов, чтобы взять квитанцию для оплаты долга.

— В тот же день мужчина погасил долг в 328 тысяч рублей, успев исполнить требование суда в добровольный срок, — уточнили в ведомстве.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске приставы взыскали со строительной компании почти 7 млн рублей.