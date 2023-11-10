Новый оздоровительный комплекс с бассейном планируют построить в Новосибирске

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном планируется построить в Новосибирске. Он будет расположен в Кировском районе на улице Ватутина недалеко от остановки «Лыжная база», рядом с Бугринской рощей около ЖК «Акация на Ватутина». Разрешение на строительство объекта выдала мэрия 8 ноября и оно будет действовать год. Согласно документации, инвестор построит трехэтажное здание площадью более 8,2 тысяч квадратов. Это будет сам бассейн и автостоянки. Застройщиком выступит ООО СЗ «Астон. Бугринка».

Проектировщика для продолжения левобережной части Южного транзита ищут в Новосибирске . На первых двух будут строится автостоянки, а на последнем этапе — сам комплекс.

По данным Seldon.Basis, ООО СЗ «Астон. Бугринка» было учреждено в 2021 году. Управляющая компания АО «АСТОН. СТРОЙТРЕСТ 43». Ей принадлежит 86,2% в компании, 13,8% — у Юрия Швеца. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Чистая прибыль компании в 2022 году — 256 тысяч рублей.

Директором АО «АСТОН. СТРОЙТРЕСТ 43» является депутат Заксобрания Николай Машкарин. Ранее сообщалось, что в 2020 году ГК «Астон» банкира Игоря Кима купила новосибирского застройщика АО «Строительный трест №43», которая на тот момент находилась на грани банкротства.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщик продает бассейн в жилмассиве Новосибирска.