Новый оздоровительный комплекс с бассейном планируют построить в Новосибирске

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном планируется построить в Новосибирске. Он будет расположен в Кировском районе на улице Ватутина недалеко от остановки «Лыжная база», рядом с Бугринской рощей около ЖК «Акация на Ватутина». Разрешение на строительство объекта выдала мэрия 8 ноября и оно будет действовать год. Согласно документации, инвестор построит трехэтажное здание площадью более 8,2 тысяч квадратов. Это будет сам бассейн и автостоянки. Застройщиком выступит ООО СЗ «Астон. Бугринка».
По данным Seldon.Basis, ООО СЗ «Астон. Бугринка» было учреждено в 2021 году. Управляющая компания АО «АСТОН. СТРОЙТРЕСТ 43». Ей принадлежит 86,2% в компании, 13,8% — у Юрия Швеца. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Чистая прибыль компании в 2022 году — 256 тысяч рублей.
Директором АО «АСТОН. СТРОЙТРЕСТ 43» является депутат Заксобрания Николай Машкарин. Ранее сообщалось, что в 2020 году ГК «Астон» банкира Игоря Кима купила новосибирского застройщика АО «Строительный трест №43», которая на тот момент находилась на грани банкротства.
Ранее редакция сообщала о том, что застройщик продает бассейн в жилмассиве Новосибирска.
Фото: Freepik — senivpetro
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